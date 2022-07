Rick et Morty : la date de sortie de la saison 6 officialisée, la France sera encore dans le coup

Vous connaissez sûrement déjà cette information : après le succès des 3 premières saisons, Adult Swim a signé pour 70 épisodes supplémentaires de Rick et Morty. Nous ne savons pas si la collaboration avec Justin Roiland et Dan Hamon ira jusqu'à son terme, mais elle avance bien, car nous venons d'avoir des nouvelles de la saison 6.



Prêts à tout déchirer - Rick And Morty reviennent à partir du 5 septembre en US+24 pour une sixième saison sur Adult Swim. pic.twitter.com/yKkNvSKqlS — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) July 27, 2022

C'est presque un an après la fin de la saison 5, terminée le 5 septembre 2021, que nous retrouverons de nouveaux épisodes de Rick et Morty. Elle débutera en effet le dimanche 4 septembre 2022 sur Adult Swim, et dès le lendemain en VOSTFR sur Adult Swim France. Pas de bande-annonce pour le moment, mais un synopsis forcément barré a été dévoilé.

C'est la saison 6 et Rick et Morty sont de retour ! Reprenez là où nous les avons laissés, abattus par l'usure et en panne de chance. Parviendront-ils à rebondir pour d'autres aventures ? Ou seront-ils emportés dans un océan de pisse ! Qui sait ?! Pisse ! Famille ! Intrigue ! Une bande de dinosaures ! Plus de pisse ! Une autre saison à ne pas manquer de votre émission préférée.

Pour mémoire, le duo d’antihéros sera avant cela jouable dans MultiVersus dans le cadre de sa Saison 1. Pour les retardataires, la saison 5 de Rick et Morty est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.