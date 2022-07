MultiVersus : une star du basketball et le duo le plus en vogue des séries d'animation confirmés et bientôt ajoutés au roster

MultiVersus est actuellement en bêta en Accès Anticipé sur PC et consoles de salon, une phase d'essai qui sera ouverte au grand public ce 26 juillet, pour ce qui devrait faire office de pré-lancement. 16 personnages sont déjà jouables, mais d'autres seront régulièrement ajoutés ensuite.

Player First Games et Warner Bros. Games ont profité d'un panel à la San Diego Comic-Con pour en révéler 3 nouveaux, issus de 2 licences différentes. Il y a d'abord Morty et Rick Sanchez de Rick et Morty, la série d'animation déjà culte, mais aussi Lebron James, basketteur star de Space Jam : Nouvelle Ère (disponible en Blu-ray à partir de 9,95 € sur Amazon.fr). Des choix qui confirment la variété du roster et qui vont surtout dans le sens d'un leak qui tourne depuis plusieurs mois. D'après lui, Joker, Raven, Gizmo, Marvin le Martien, Scooby-Doo, Daenerys, Le Limier et La Méchante Sorcière de l'Ouest devraient être intégrés au casting, tandis que les ajouts de Johnny Bravo, Fred Pierrafeu, Les Super Nana, Les Animaniacs, Daffy Duck, Ben 10 et même Ted Lasso seraient étudiés.

LeBron James sera jouable dans la bêta ouverte dès le 26 juillet, avec un moveset fait de dunks et alley-oops et un doublage assuré par John Bentley, Morty au lancement de la Saison 1 en août, pour du gameplay entre projections et contres, et Rick plus tard en cours de Saison 1, avec un arsenal fait de rayon portail et de Mr. Meeseeks. Seul le premier a eu droit à une bande-annonce pour le moment.

