PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en septembre 2023 dévoilés, avec Star Ocean en vedette

Après les jeux offerts de septembre pour l'ensemble des abonnés PlayStation Plus, il est temps de découvrir ce que nous réserve Sony Interactive Entertainment du côté de son offre « concurrente » au Game Pass, accessible en ayant souscrit aux formules Extra et/ou Premium, les titres d'antan étant réservés à cette dernière. Les ajouts d'août étaient plutôt bons, surtout avec la présence de Sea of Stars en day one, qu'en est-il ce mois-ci ?

Eh bien, en plus des six jeux qui avaient fuité en début de semaine, nous en retrouverons 14 de plus dont de nombreux Star Ocean, pour un total de 20 productions qui seront disponibles à partir du mardi 19 septembre.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux NieR Replicant ver.1.22474487139... (PS4)

Star Ocean: The Divine Force (PS5, PS4)

13 Sentinels: Aegis Rim (PS4)

Sid Meier's Civilization VI (PS4)

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (PS5, PS4)

Unpacking (PS5, PS4)

Odin Sphere Leifthrasir (PS4)

Planet Coaster: Console Edition (PS5, PS4)

This War of Mine: Final Cut (PS5)

Cloudpunk (PS4)

Contra: Rogue Corps (PS4)

Tails Noir (PS5, PS4)

Call of the Sea (PS5, PS4)

West of Dead (PS4)

Star Ocean: Integrity and Faithlessness (PS4)

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Star Ocean First Departure R (PS4)

Star Ocean: Till the End of Time (PS4)

Star Ocean: The Last Hope - 4K & FHD Remaster (PS4)

Dragon's Crown Pro (PS4)

