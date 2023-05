RUMEUR sur Project Helix : le jeu Star Wars d'Ubisoft et Massive Entertainment pourrait sortir plus tôt que nous le pensons

En plus d'Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Rainbow Six Mobile, Skull and Bones, The Crew Motorfest et The Division Resurgence, Ubisoft a officiellement dans son calendrier un autre projet non annoncé à sortir avant fin mars 2024. Selon Kotaku, il ne s'agirait pas d'un jeu vidéo de seconde zone, mais du projet Star Wars annoncé par Massive Entertainment en 2021.

Deux sources ont en effet confié au journaliste Ethan Gach et à ses confrères que l'open world, dont le nom de code serait Project Helix, aurait actuellement pour objectif d'être déployé lors de l'année fiscale en cours. Ils ont aussi précisé qu'il inclurait des voyages spatiaux interplanétaires et que son développement aurait été compliqué, mais que les espoirs seraient grands chez Ubisoft, qui espérerait en faire son premier véritable hit hors Assassin's Creed depuis quelques années.



Les sources estiment cependant que l'objectif d'une parution avec mars 2024 serait trop ambitieux et s'attendent à un report à l'exercice suivant, pour une sortie qui se ferait plutôt entre avril 2024 et mars 2025. Sachant que Massive Entertainment doit déjà finaliser la production d'Avatar: Frontiers of Pandora et vu l'historique d'Ubisoft avec les reports, il serait difficile de ne pas les croire... Contacté par Kotaku, Ubisoft n'a bien évidemment pas commenté l'affaire.

Alors, le Project Helix verra-t-il le jour début 2024 ou dans les mois qui suivent ? Nul ne le sait pour le moment, à priori même du côté des créateurs, mais nous pouvons tout de même espérer qu'il soit révélé lors de l'Ubisoft Forward du 12 juin. Si vous aimez la franchise, Star Wars Jedi: Survivor est disponible à partir de 69,92 € sur Amazon.fr.