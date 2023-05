Ubisoft précise son planning pour l'année fiscale en cours et annonce une augmentation de 40 % des effectifs travaillant sur Assassin's Creed

C'est ce mardi 16 mai 2023 qu'Ubisoft a présenté ses derniers résultats financiers de l'année fiscale s'étant terminée le 31 mars dernier. Avec des rentrées nettes de « seulement » 1 739,5 millions d'euros, c'est un déclin de 18,3 % par rapport à l'an passé qui est constaté, soit une perte de revenus de 585,8 millions d'euros, les pires de l'histoire de l'éditeur. Parmi ce net bookings, pas moins de 85 % des recettes sont dues au format numérique, soit 1 485,2 millions d'euros, et les investissements réguliers des joueurs (comprendre par là les microtransactions, DLC et autres Season Pass) sont en hausse de 23 % à hauteur de 1 002,3 millions d'euros. Autant dire que l'éditeur aurait tort de s'en priver. Les dépenses des joueurs dans des jeux déjà sortis, le back catalog, s'élèvent de leur côté à 1 004 millions d'euros. Pour la nouvelle année fiscale s'étalant du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, l'éditeur prévoit une forte croissance avec environ 400 millions d'euros de revenus opératifs en net bookings. Pour y parvenir, il s'appuiera sur ses grosses franchises et ses jeux service déjà bien en place.

Concrètement, le line-up d'Ubisoft sera composé des jeux suivants :

Vous aurez remarqué l'absence du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps ou de The Division Heartland, qui ne sont donc pas près d'arriver. Outre le jeu mystère et à moins de bonnes surprises, le programme de l'Ubisoft Forward du 12 juin prochain devrait donc être assez classique et répondra aux interrogations que nous pouvons avoir concernant certaines dates de sortie. Rainbow Six Siege et The Division 2 font également parti des titres marquants pour l'éditeur, avec une augmentation de l'engagement de la part des joueurs, et vont donc continuer à faire parler d'eux.

Un long message du CEO Yves Guillemot vient sinon mettre en lumière un élément important de la stratégie de la société, à savoir l'augmentation des effectifs travaillant sur la licence Assassin's Creed de 40 % dans les prochaines années ! C'est énorme et cela va dans le sens des rumeurs du début d'année qui évoquaient encore plus de projets que ceux déjà officialisés. Et pour mieux contextualiser le tout, Yves Guillemot a déclaré durant l'appel téléphonique qui a suivi que cela passera notamment par de la réallocation d'effectifs travaillant sur d'autres projets et qu'il y a actuellement environ 2 000 personnes qui œuvrent sur la licence.

L'exercice 2022-23 était conforme à nos objectifs financiers révisés. Bien que l'année écoulée ait été difficile pour l'industrie et pour Ubisoft, elle a été cruciale pour la société, car nous avons renforcé notre concentration stratégique sur nos plus grandes opportunités, lancé un plan de réduction des coûts significatif et fourni du temps de développement supplémentaire pour notre solide pipeline de contenu. Dans le cadre de notre réallocation progressive des ressources, nous prévoyons notamment d'augmenter de 40 % le nombre de talents travaillant sur la marque Assassin's Creed dans les années à venir. Nos équipes progressent à tous les niveaux alors que nous cherchons à offrir des expériences de jeu passionnantes, à la fois premium et free-to-play, aux joueurs sur toutes les plateformes au cours de l'exercice 2023-24 et au-delà. Le développement du line-up de cette année progresse bien avec de grandes marques comme Assassin's Creed, Avatar, Rainbow Six et The Division, ainsi que sur des titres de service en direct de longue durée comme Skull and Bones, The Crew Motorfest et XDefiant. Plus d'informations seront partagées lors de notre prochain évènement Forward. Le modèle de développement unique d'Ubisoft repose sur un processus de conception itératif robuste qui a fait ses preuves pour pénétrer les marchés de l'Open World et des Live Services, et que nous avons appliqué au free-to-play. Bien que maîtriser le free-to-play soit difficile, et qu'il soit très important de rester prudent, les évolutions récentes sont encourageantes. Cela indique que nous sommes sur la bonne voie pour amener nos marques à un public beaucoup plus large. La bêta fermée de XDefiant a atteint plus d'un million de joueurs avec une forte audience, des commentaires de la communauté et une rétention. De même, nous nous attendons à ce que Rainbow Six Mobile et The Division Resurgence illustrent nos progrès et nous sommes heureux de voir que la révélation du gameplay de The Division Heartland a reçu un accueil positif de la part de la communauté. Conformément à notre engagement, nous réalisons des progrès itératifs visibles sur lesquels nous pouvons construire les prochaines étapes pour finalement réaliser une percée sur ce marché majeur. Les perspectives de l'industrie sont prometteuses et Ubisoft a une belle opportunité de transformer ses marques en véritables phénomènes mondiaux et de construire une activité de plus en plus récurrente. Nous avons mis en œuvre des évolutions significatives dans toute notre organisation au cours des 3 dernières années et continuerons de nous adapter à un environnement en évolution rapide. L'avenir d'Ubisoft sera construit avec l'aide de ses équipes talentueuses, de ses IP bien-aimées et de ses technologies fiables, ainsi que d'un bilan solide.

Le CFO Frédérick Duguet a tout de même ajouté que les réductions de coût faisant partie du plan d'ensemble de la société vont continuer à hauteur de 200 millions d'euros sur les deux années à venir. Les mesures déjà prises ont ainsi fait passer le nombre d'employés sous la barre des 20 000 à travers le monde. Depuis septembre 2022, cela représente environ 700 suppressions de poste, dont des licenciements et la fermeture de 5 succursales européennes.

Par ailleurs, au cas où vous l'auriez loupé, Katie Scott (Gears 5, FIFA) a été nommée vice-présidente de la partie éditoriale au sein du département créatif. Pour terminer, et cela risque d'encore faire énormément parler, tout un paragraphe du rapport évoque l'utilisation d'IA génératrice, dont l'adoption en interne serait rapide. Pour rappel, la présentation de l'IA Ghostwriter n'a pas été bien prise par certains scénaristes de l'industrie.