The Division Heartland : une bêta fermée en approche et une vidéo enrichissante sur le gameplay du free-to-play PvPvE

Annoncé en 2021, le futur free-to-play PvPvE Tom Clancy's The Division Heartland enchaîne secrètement les phases de test, sans se concrétiser pour autant. Nous avions certes aperçu du gameplay lors du dernier Ubisoft Forward il y a quelques mois, mais nous ne savons officiellement pas grand-chose des modes ou de la dynamique du projet.

Le passage de The Division Heartland dans le live du Division Day d'hier a enfin fait avancer les choses. Ubisoft y en a effet d'abord révélé une cinématique inédite, la première pour le jeu. Elle est contée par Mackenzie Reed, une agente de la Division qui a quitté Boston pour Silver Creek afin de retrouver Killian Tower, son ancien commandant qui a tué tout le reste de son équipe sans explication et semble prépare une mystérieuse offensive.



Il a ensuite diffusé une démonstration de gameplay commentée de plus de 6 minutes, nous apprenant que le mode principal sera basé sur des explorations durant une journée entière : le concept a visiblement changé depuis les premières phases de l'alpha. De jour, l'accent sera mis sur la recherche et l'accomplissement d'objectifs, mais alors que la nuit tombe, la difficulté augmente, avec encore plus de PNJ renégats et joueurs adverses hostiles désirant s'accaparer tous vos gains.

Chaque opération réussie permet d'accéder à davantage de missions et de déverrouiller des capacités uniques, des fonctionnalités essentielles à la base et des zones de la carte, Silver Creek étant un véritable open world dont les frontières se lèvent au fil des parties. Mais si vous mourez sur le terrain, vous perdrez toutes vos ressources et votre arsenal. La notion de risque sera donc très importante, alors que vous pourrez aussi explorer des zones contaminées avec des filtres à la durabilité courte pour tenter d'obtenir du loot rare : si vous tombez malade, il va cependant vite falloir rentrer à la base pour vous soigner. Notre QG sera un roller rink désaffecté, transformé en espace partagé où vous pourrez interagir avec des joueurs et PNJ, personnaliser notre arsenal, améliorer nos compétences et plus encore.

Sauvez l'Amérique profonde

Que se passe-t-il à Silver Creek ? Découvrez la vérité avant qu'un poison d'un nouveau genre ne se répande dans le pays. Suivez une intrigue passionnante pour savoir pourquoi cette ville autrefois paisible est devenue le théâtre d'un conflit sanglant entre un dangereux groupe d'agents renégats de la Division et une bande violente de survivants nomades. Soyez prudents, car les factions de l'IA et les escouades de joueurs ne sont pas les seuls dangers...

Explorez en journée. Survivez à la nuit.

En une seule session de jeu, vivez à la fois le challenge de l'exploration de jour et le frisson de l'action de nuit. Pendant la journée, explorez et accomplissez des objectifs essentiels, cherchez des matériaux et des provisions, et affrontez de redoutables ennemis. Lorsque le jour fait place à la nuit, les enjeux augmentent et de nouveaux ennemis apparaissent. Évitez une contamination de plus en plus instable, combattez des PNJ renégats et affrontez des PJ hostiles.

Fuyez ou mourez

Mettez en péril votre arsenal et vos provisions chaque fois que vous vous aventurez dans Silver Creek. Restez en mouvement pour échapper aux conflits ennemis, à la déshydratation et à la contamination mortelle qui envahit la ville. Accomplissez des objectifs variés tout en étoffant votre arsenal à la base d'opérations. Chaque opération réussie vous permet d'entreprendre de nouvelles missions et de déverrouiller des capacités uniques, de nouvelles zones sur la carte et des fonctionnalités essentielles dans votre base. Si vous mourez avant l'extraction… vous rentrerez les mains vides.

Formez une escouade en cross-play et en progression multiplateforme

Aventurez-vous dans Silver Creek seul ou avec votre escouade et créez de puissantes tactiques d'équipe grâce au cross-play et à la progression multiplateforme. Personnalisez les compétences, les tenues et le sac de vos agents. Déverrouillez des éléments de l'histoire et montez en niveau grâce à de nombreuses possibilités d'amélioration. Au fil du temps, Heartland se développera pour introduire de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux agents, de nouvelles histoires, de nouveaux défis et de nouvelles zones de la carte à explorer.

Survivez à une contamination dynamique

Ici, le virus se déplace différemment, de manière imprévisible, comme mû par une volonté propre. Bien que la contamination soit extrêmement dangereuse, vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Risquez-vous un bref instant dans le nuage nocif pour tenter de vous emparer d'équipements et d'objets précieux laissés par d'autres joueurs. Assurez-vous d'avoir suffisamment de filtres pour survivre. Si la charge virale vous rend malade, rentrez à la base avant qu'elle ne vous tue.