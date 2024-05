The Division Heartland : Ubisoft annule son jeu de tir free-to-play !

Il y a trois ans, Ubisoft dévoilait Tom Clancy's The Division Heartland, un free-to-play PvPvE développé par Red Storm Entertainment. Un titre attendu sur ordinateurs et consoles depuis de longues années, qui a déjà eu droit à plusieurs phases de test en interne et même une bêta fermée.

Malheureusement, The Division Heartland ne verra jamais le jour. Comme l'a relayé IGN, dans son dernier bilan financier, Ubisoft a annoncé l'annulation de The Division Heartland, pour se focaliser sur « des opportunités plus grandes ». Le studio va affecter les développeurs sur XDefiant et Rainbow Six, tout cela s'inscrit dans une restructuration plus large, Ubisoft veut comme tout le monde réduit les coûts et se concentrer sur moins de jeux, mais plus ambitieux, à l'instar de ceux cités plus haut, ou encore d'Assassin's Creed Shadows. Le studio a déclaré :

Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile d’arrêter le développement de Tom Clancy’s The Division Heartland, avec effet immédiat. Notre priorité est désormais de soutenir les membres talentueux de l'équipe de notre studio Red Storm Entertainment, qui feront la transition vers de nouveaux projets au sein de notre société, notamment XDefiant et Rainbow Six.

The Division Heartland se sera fait si discret ces dernières années que son annulation risque de ne pas attrister grand monde. Ubisoft est coutumier du fait, le jeu de combat en arène Project Q et la suite d'Immortals Fenyx Rising ont connu le même sort. Les fans espèrent désormais que The Division 3, annoncée l'année dernière, ne subisse pas le même sort.

Quoi qu'il en soit, nous avons rendez-vous en juin prochain pour l'Ubisoft Forward 2024, le studio devrait y faire de nombreuses annonces. Vous pouvez retrouver The Division 2 à partir de 5,90 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.