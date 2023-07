RUMEUR sur Immortals Fenyx Rising : la suite du jeu d'Ubisoft annulée

Souvent injustement comparé à The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising a rencontré un beau succès public et critique à sa sortie en 2020, même si Ubisoft espérait probablement encore plus. Les rumeurs voulaient logiquement que l'éditeur ait demandé à Ubisoft Québec de développer une suite, dont nous n'avions jamais entendu parler officiellement.

Et il se pourrait que cela soit encore le cas ad vitam aeternam... D'après les sources de VideoGameChronicles, un Immortals Fenyx Rising 2 était bien prévu, mais son développement viendrait d'être annulé par Ubisoft. Ce choix aurait été fait car l'éditeur préfère concentrer ses actifs sur ses plus grosses franchises, et notamment Assassin's Creed, plutôt que d'investir dans des licences mineures. Il pourrait d'ailleurs s'agir d'un des trois projets officiellement annulés en début d'année, ou encore d'un autre en plus.

Ne vous attendez donc pas à réentendre parler de la franchise de sitôt, voire à en entendre parler à nouveau tout court.