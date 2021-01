UNO : les divinités grecques s'invitent dans le jeu d'Ubisoft avec un inattendu DLC Immortals Fenyx Rising

Qui ne connait pas le UNO ? Ce grand classique des jeux de cartes est toujours aussi populaire, faisant d'ailleurs souvent l'objet de bien des memes sur la Toile, et il a eu droit à une adaptation vidéoludique signée Ubisoft en 2016 sur la précédente génération de consoles, avant d'également sortir sur Switch et Google Stadia. L'éditeur a au fil des années produit plusieurs DLC, certains mettant en avant ses propres licences avec du contenu Rayman et Just Dance. Surprise, c'est Immortal Fenyx Rising qui succède à ces deux titres phares de son catalogue et débarque donc dans UNO.

Vendu 4,99 € sur les différentes boutiques numériques des consoles et PC, et prochainement sur Stadia, UNO: Fenyx Quest a fait irruption en même temps que la démo et la première extension payante d'Immortal Fenyx Rising, Un nouveau dieu. Forcément, les cartes arborent les différents dieux croisés dans le jeu d'Ubisoft Québec, ainsi que le vil Typhon et les créatures mythologiques présentes sur l'Île d'Or. Deux cartes Action exclusives viennent également s'ajouter pour pimenter les parties : Piège de Typhon et Puissance de Fenyx.

Et si vous préférez l'indémodable version physique du UNO, Amazon la vend 8,09 €.

