BON PLAN Fnac : Immortals Fenyx Rising, le jeu, le steelbook et le porte-clés à partir de 39,99 €

Noël approche, pour certain l'achat de cadeaux se finalise, quand d'autres ne font que commencer. Pour les joueurs, c'est l'occasion de se faire offrir quelques jeux vidéo, et quoi de mieux qu'un jeu en promotion accompagné de son steelbook et un porte-clés en cadeau ? C'est en effet au tour d'Immortals Fenyx Rising le dernier jeu d'Ubisoft d'être en promotion actuellement.

Pour ceux d'entre vous qui n'en aurait pas entendu parler, Immortals Fenyx Rising est un jeu d'action aventure, souvent comparé à The Legend of Zelda: Breath of The Wild pour son style graphique et de nombreux éléments de gameplay. Il propose d'incarner Fenyx, un héros (ou une héroïne) devant maîtriser les pouvoirs des dieux afin de vaincre Typhon, un titan de la mythologie grecque, et ainsi sauvez les sauver.

Le jeu est actuellement en promotion à la Fnac, le steelbook ainsi qu'un porte-clé LED Lapin Crétin sont offerts (selon la limite des stocks) s'ils sont dans le panier lors de la commande.

Vous savez ce qu'il vous reste à faire.