NETFLIX : The Division, l'adaptation du jeu d'Ubisoft au cinéma relancée avec un nouveau réalisateur

Cela fait depuis 2016 qu'Ubisoft Film and Television prépare une adaptation de The Division, avec nul autre que Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal dans les rôles titres. La société de production nous a rassuré sur son arrivée à l'E3 2019, confirmant alors que le long-métrage serait diffusé en exclusivité sur Netflix. Depuis, plus rien, le COVID-19 n'ayant certainement pas aidé.

De l'eau a coulé sous les ponts, mais le film va bien se faire, sans le réalisateur auparavant attitré David Leitch, occupé au tournage de Bullet Train et qui restera néanmoins producteur. Deadline rapporte que son remplaçant à la direction sera Rawson Marshall Thurber, le réalisateur de Les Miller, une famille en herbe, Agents presque Secrets, Skyscraper et Red Notice. Ce dernier prévu pour 2021 sur Netflix justement, avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds dans les rôles principaux. Visiblement, le diffuseur a pleine confiance en ce monsieur pour proposer des produits de qualité avec des comédiens de renom.

Aucune date de sortie en vue, mais avec cette nomination, nous pouvons espérer un début du tournage dans les prochains mois. D'ici là, Tom Clancy's The Division 2 est disponible à partir de 11,47 € sur Amazon.fr.