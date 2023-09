The Division 3 : Ubisoft annonce le prochain épisode avec un changement majeur pour la licence

Voici une nouvelle que nous n'attendions clairement pas de sitôt en provenance d'Ubisoft et plus particulièrement de son studio suédois : Massive Entertainment. Actuellement fortement occupé à la finalisation d'Avatar: Frontiers of Pandora pour son lancement en fin d'année, l'entité développe également Star Wars Outlaws en parallèle, prévu pour 2024. Avec plus de 750 employés y travaillant, c'est une sacrée force de frappe pour l'éditeur, qui œuvre aussi sur la licence Tom Clancy's The Division. Le deuxième épisode est paru le 15 mars 2019 et en est donc à sa cinquième année de contenu post-lancement, qui ressemble plus à de l'assistance respiratoire qu'à un réel support comme peuvent le connaître d'autres jeux live service. Eh bien, sortie de nulle part, voici que nous apprenons que The Division 3 est officiel, mais encore très loin d'être concret à en croire les premiers détails fournis.

L'annonce est tombée au détour d'un article servant avant tout à annoncer une belle promotion pour Julian Gerighty. Oui, l'actuel directeur créatif de Star Wars Outlaws qui avait rejoint le studio en 2014 pour travailler sur The Division premier du nom a été nommé producteur exécutif pour l'ensemble de la marque The Division et occupera ce poste pleinement une fois que l'aventure de Kay Vess sera sortie. Il supervisera donc également les deux autres projets connus en cours, The Division Resurgence et The Division Heartland, et le reste des produits cross-médias de la série. Mais sa principale mission va donc surtout être de réunir une équipe pour créer The Division 3, qui vous l'aurez compris n'est pas près de voir le jour. Ce qui est sûr, c'est qu'il souhaite que la qualité soit au rendez-vous.

Je pense que nous avons réussi cela avec les visuels de pointe de Tom Clancy's The Division, un gameplay incroyable et la promesse au joueur qu'il ne pourra vivre cette expérience nulle part ailleurs, et encore une fois avec Tom Clancy's The Division 2. C'est une question de raffinement, il s'agit de pousser constamment la barre de la qualité vers l'avant.

Avec une annonce aussi prématurée, Ubisoft cherche donc sans doute à recruter de nouveaux talents sans avoir à cacher l'existence du projet. Pour autant, The Division 2 va continuer à être supporté d'ici là sous sa direction et il va devoir consolider l'identité de la marque qui est encore toute jeune.

Nous avons peut-être plus de 40 millions de joueurs, mais The Division en est encore à ses premières années en tant que franchise. Il y a tellement d’histoires incroyables à raconter, d’endroits à explorer et de personnes à protéger.

Bref, rendez-vous dans quelques années pour en savoir plus au sujet de The Division 3, si les fuites ne s'en chargent pas avant. Vous pouvez retrouver les différents produits de la licence sur Amazon.