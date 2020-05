SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : The Division 2, Borderlands 3, une centaine de jeux en promotion !

Le Major Nelson communique sur les promotions disponibles sur le Xbox Live de la Xbox One et de la Xbox 360. Dans les environs ? De bons vieux classiques, de l'action, de l'aventure, de l’électrique... En d'autres termes, vous trouverez forcément votre bonheur. Bref, rendez-vous en page deux et trois pour jeter un œil sur les soldes du moment.

Pour finir, vous avez jusqu'à mardi prochain, 2 juin 2020, pour craquer.

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

Achat d'une carte Xbox Live :



Rédacteur en chef adjoint - Spécialiste Japon

Martial DUCHEMIN (kabuto_rider)Rédacteur en chef adjoint - Spécialiste Japon Résident au Japon, adore les balades à Akiba, les soubrettes dans les rues, les salles d'arcade, le rétrogaming et Street Fighter. Ma vie est vouée à Dragon Ball. Me suivre :