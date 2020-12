SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : encore de belles promotions à se mettre sous la dent

Chaque semaine, nous nous penchons sur les rabais alléchants du Xbox Live de la Xbox One et Xbox 360. Pour ne pas changer, le Major Nelson partage une énorme liste de productions à petit prix, et il y a vraiment de tout pour varier les plaisirs. Aventure, action, sport... Vous avez l’embarras du choix.

Si vous avez envie de craquer, sachez que vous avez jusqu'à mardi prochain, 15 décembre 2020, pour succomber.

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

