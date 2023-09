Avatar: Frontiers of Pandora, de l'émerveillement, des traditions et du défouraillage dans une bande-annonce de haut vol

Le PlayStation State of Play de ce jeudi soir était consacré principalement aux productions des éditeurs tiers et Ubisoft s'est donc invité à la petite sauterie pour nous montrer le prochain jeu de Massive Entertainment. Non, nous ne parlons pas de Star Wars Outlaws, mais bien d'Avatar: Frontiers of Pandora, qui nous fera devenir une jeune Na'vi sur Pandora qui va combattre la Resources Development Administration (RDA). C'est donc une bande-annonce dédiée à son scénario qui a été diffusée, nous en mettant plein la vue.

Outre les environnements de toute beauté, luxuriants et qui regorgent de vie lorsqu'ils ne sont pas détruits par l'exploitation humaine, nous découvrons certains passages narratifs qui feront partie de notre périple. Appelé Sarentu, notre avatar devra apprendre les coutumes des Na'vis, comme apprendre à chevaucher une banshee. À la clé, arpenter le monde en effectuant des sauts dans le vide avant que notre compagnon ailé ne vienne nous prendre en vol, ce qui semble particulièrement grisant à première vue ! Il sera aussi possible de monter un Equidius ou Pa'li selon le terme local, mais outre tous ces aspects naturels, Avatar: Frontiers of Pandora sera avant tout un FPS nous demander de zigouiller la RDA qui menace l'écosystème en utilisant ses machines. L'action ne manquera donc pas pour empêcher l'envahisseur de nuire.

Devenez un Na'vi et explorez la Frontière occidentale dans Avatar: Frontiers of Pandora. Vous incarnerez un enfant de deux mondes, né Na'vi mais élevé par la RDA. Quinze ans après votre enlèvement, vous êtes libre et devez renouer avec votre héritage perdu. Faites connaissance avec de nouveaux clans Na'vis, apprenez leurs coutumes et rejoignez-les pour protéger Pandora de la RDA.

La date de sortie d'Avatar: Frontiers of Pandora est pour rappel fixée au 7 décembre 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Vous pouvez le précommander sur Amazon à partir de 69,99 €.

