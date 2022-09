The Division Heartland dévoile son gameplay dans un court carnet des développeurs, d'autres tests fermés à venir

Hier soir, lors de l'Ubisoft Forward, l'éditeur a dédié quelques minutes aux différents jeux de la licence The Division, dont le titre mobile free-to-play The Division Resurgence qui a montré sa Dark Zone. L'autre projet inédit qui sera lui aussi jouable gratuitement, c'est The Division Heartland, annoncé au printemps 2021 et qui a depuis eu droit à une phase de test fermée en juin. Il s'est enfin montré officiellement au détour d'un carnet des développeurs, avec même un peu de gameplay.

Le directeur créatif Keith Evans de chez Red Storm Entertainment a donc présenté The Division Heartland, qui sera un jeu de tir à la troisième personne, d'action et de survie multijoueur prenant place à Silver Creek, nous faisant incarner un membre de la SHD devant protéger cette petite ville d'Amérique de factions ennemis, agents rebelles et de la contamination du virus. L'intrigue sera liée au reste de l'univers et introduira tout un tas de personnages inédits.

Ce jeu standalone free-to-play inspiré de l'univers de The Division introduira de nouveaux personnages jouables dans un cadre rural, loin des évènements qui se sont déroulés à New York et à Washington D.C. Autrefois une paisible bourgade du Midwest américain, Silver Creek fut complètement abandonnée après l'épidémie du poison vert. Dans Tom Clancy's The Division Heartland, les joueurs incarneront des agents loyaux de la Division répartis dans tout le pays qui répondront à un appel à l'aide. En combattant aux côtés ou contre d'autres agents entraînés de la Division, les joueurs exploreront les secrets de Silver Creek et donneront de l'espoir à ce qui reste de cette petite ville américaine.

The Division Heartland est attendu sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et les plateformes de cloud gaming Stadia et Luna en 2022/2023. En attendant, il est possible de s'inscrire pour les futurs tests fermés. The Division 2 est lui vendu dès 7,03 € sur Amazon.