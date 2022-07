The Division : une roadmap des prochains ajouts du deuxième épisode dévoilée, la révélation du jeu mobile imminente

Annonce d'un Ubisoft Forward, présentation pour Skull and Bones, l'éditeur français a bien communiqué ces dernières heures. Du côté de l'univers de ses jeux The Division, là aussi il y a eu des annonces avec la mise en ligne d'une feuille de route jusqu'en fin d'année et d'un article pour la détailler. Comme vous pouvez le constater, ça ne concerne pas que The Division 2. Le free-to-play The Division Heartland de Red Storm Entertainment annoncé l'an dernier avait vu ses modes de jeu principaux fuiter début juin et il était effectivement en phase de test fermé ces dernières semaines.

Le jeu mobile encore inconnu va lui faire parler de lui très prochainement, puisque son annonce en bonne et due forme est prévue pour ce début juillet, sans plus de précision. Enfin, le plus gros morceau concerne donc l'actuelle Année 4 de The Division 2 sur laquelle Massive Entertainment est épaulé par les studios de Bucarest, Toronto et Shanghai, qui seront également impliqués dans le développement de l'An 5. La Saison 10 sera logiquement lancée fin août à la suite d'Alliance secrète et sera suivie début décembre par la Saison 11. Rien d'étonnant jusque là. Les développeurs ont tout de même précisé le contenu que les joueurs pourront retrouver, avec de nouvelles cibles, équipements, armes et évènements pour ne pas changer, mais pas que.

Pour la Saison 10, de nouvelles options de difficulté et davantage de récompenses sont prévues pour le mode Compte à rebours avec la TU16 dès le mois d'août sur le PTS, de même que l'ajout de la difficulté Légendaire (pas de checkpoint ni de respawn) aux deux Forteresses restantes Tidal Basin et Manning National Zoo, et des modifications liées à la qualité de vie du jeu. Durant la Saison 11, un mode de jeu inédit sera sinon ajouté. Enfin, si la refonte des Spécialisations n'apparaît pas, c'est tout simplement parce que Massive préfère en être satisfait avant de donner une date.

The Division 2 et la licence dans son ensemble ont donc encore de beaux jours devant eux. L'édition Gold du jeu est vendue 11,25 € sur Amazon.