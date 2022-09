Ubisoft Forward : suivez les annonces de l'éditeur et l'Assassin's Creed Showcase ce samedi dès 20h35

Cela n'a rien d'une surprise, c'est ce samedi 10 septembre 2022 que va être tenu un nouvel Ubisoft Forward, le format de présentation numérique de l'éditeur qui s'adressera directement aux joueurs pour donner des nouvelles concernant ses jeux déjà en circulation, ainsi que ceux à venir, qu'ils aient ou non été annoncés en amont. Histoire de faire monter la sauce, une petite bande-annonce a été mise en ligne, avec quelques détails supplémentaires pour nous donner une idée du programme.

Dès 20h35, un pré-show nous donnera des nouvelles des dernières saisons, personnages et contenus de Brawlhalla, For Honor, The Crew 2, ANNO 1800 et bien plus. Le gros morceau viendra ensuite à 21h00 avec à minima un nouvel aperçu de Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et de Skull and Bones, ainsi qu'une conférence spéciale pour Assassin's Creed dans le cadre de ses 15 ans. Ce showcase sera l'occasion de découvrir le futur de la licence avec le prochain épisode officialisé la semaine dernière, Assassin's Creed Mirage. Espérons que quelques surprises s'y glisseront et ne fuiteront pas en amont.

Par ailleurs, si vous décidez de regarder l'Ubisoft Forward sur Twitch, vous recevrez quelques bonus à destination de 4 jeux de l'éditeur. Compte tenu du fait que la dernière récompense nécessite de visionner le stream durant une heure, même en tenant compte du pré-show, il faudra donc prévoir de rester un moment devant votre écran pour tout voir.

Regardez le stream pendant 15 minutes pour obtenir l'Emblème de Skull and Bones dans Skull and Bones.

Regardez le stream pendant 30 minutes pour obtenir le pendentif Détail explosif dans Rainbow Six Siege.

Regardez le stream pendant 45 minutes pour obtenir l'objet cosmétique RC22 Original dans Roller Champions.

Regardez le stream pendant 60 minutes pour obtenir l'ensemble de tatouages Sphinx dans Assassin's Creed Valhalla.

Évidemment, vous pourrez tout suivre depuis cet article et nous résumerons les annonces dans la foulée sur le site.