Ghost Recon Breakpoint : l'Épisode 3 Red Patriot teasé et daté en vidéo en attendant l'Ubisoft Forward

Depuis le lancement de Ghost Recon Breakpoint en octobre 2019, il s'en est passé des choses, le jeu d'Ubisoft ayant été mal reçu par les joueurs au départ. Les plans post-lancement d'origine ont donc été bien bousculés, notamment du côté de son contenu de l'Année 1. Pour autant, la deuxième extension État Profond avec Sam Fisher a été proposée comme prévu, mais ce ne sera pas le cas de Transcendance, l'Épisode 3 ayant été retravaillé et s'appelant désormais Red Patriot.

Il vient d'avoir droit à une bande-annonce teaser montrant l'attaque de ce qui semble être un laboratoire ou un entrepôt militaire par les Bodarks, des agents à la solde du groupe séparatiste russe Raven's Rock déjà croisés par le passé si vous suivez la licence, et qui vont donc s'inviter sur Auroa. Voici ce qui a été dit au sujet du scénario par l'éditeur :

Red Patriot n'est pas un simple changement de nom de cette aventure : nous avons en effet changé tout le postulat de départ du scénario, en prenant en compte les retours des joueurs depuis la sortie du jeu et l'orientation scénaristique que l'équipe créative veut emprunter. Red Patriot est une aventure plus haletante et qui s'intègre mieux à l'histoire que notre équipe veut raconter.

Nous découvrirons davantage de détails sur l'intrigue lors de la diffusion du trailer complet de l'Épisode 3, prévue pour le pré-show de l'Ubisoft Forward du 10 septembre, dès 20h00 donc. Pour le moment, nous savons seulement que dix nouvelles missions seront ajoutées avec Red Patriot, dont deux pourront être essayées par tous les joueurs. Sinon, il faudra être en possession du Pass Année 1 ou l'acheter séparément contre 1 900 Ghost Coins. Dans tous les cas, si vous jouez en coopération avec quelqu'un y ayant accès, il sera possible d'en profiter comme pour les précédents contenus.

Sa sortie ne tardera pas ensuite, puisqu'elle est fixée au 15 septembre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia avec la mise à jour 3.0 qui promet d'être une fois de plus riche en nouveautés et correctifs. Vous pouvez acheter Ghost Recon Breakpoint à 29,99 € sur PS4 via Amazon en édition Gold, permettant justement d'accéder à ce contenu.