The Division Resurgence dévoile sa Dark Zone en vidéo, une bêta fermée annoncée pour l'essayer

L'Ubisoft Forward a évidemment été l'occasion de mettre en avant la licence The Division, dont l'univers va s'étaler au-delà du deuxième épisode avec notamment un jeu mobile en monde ouvert à New York présenté en juillet dernier, The Division Resurgence. Ce free-to-play fera tout comme les grands et aura même droit à sa propre Dark Zone proposant des affrontements PvPvE visant à récupérer de l'équipement et l'extraire. C'est justement ce mode qui a bénéficié d'une bande-annonce dont les visuels sont issus du moteur du jeu.

Si vous avez envie de vous y essayer, ça tombe bien, car suite à l'alpha fermée en juillet qui a été concluante pour l'éditeur, c'est désormais une bêta fermée qui est en vue et aura lieu cet automne. Les inscriptions sont ouvertes et si vous êtes sélectionnés, il sera alors possible d'essayer cette Dark Zone, mais aussi le mode PvP compétitif Conflit avec des parties en Domination. Escarmouche ne sera ajouté qu'ultérieurement et donc non présent.

Si vous souhaitez tout savoir de la Dark Zone, un article du site officiel l'a présentée comme il se doit.

Les niveaux de contamination au sein de la Dark Zone ont augmenté avec le temps et sont désormais si élevés que le port de masques y est indispensable en permanence. Cependant, le filtre de votre masque ne vous protégera que temporairement et si vous ne parvenez pas à extraire votre butin contaminé avant que le délai ne soit écoulé, votre niveau d'infection augmentera rapidement et vous courrez un danger mortel. Il est donc recommandé de garder un œil sur le chronomètre et d'établir les itinéraires les plus efficaces à travers la DZ afin de pouvoir tirer le maximum de votre séjour.

La Dark Zone est une activité basée sur chaque session de jeu distincte de The Division Resurgence. Pour affronter les dangers qui s'y trouvent, vous avez la possibilité de créer une équipe avec jusqu'à 3 autres joueurs . Si vous êtes à la recherche d'un challenge, vous pouvez naturellement tenter d'entrer dans la DZ en solitaire. À noter cependant : que vous fassiez partie d'une équipe ou non, vous serez mis en relation avec d'autres joueurs et l'activité commencera au même moment pour tous les participants.

Alors, entrez dans la Dark Zone à vos risques et périls, et gardez toujours un œil sur ceux qui vous couvrent !

Cela dit, réussir à extraire ledit butin de la DZ peut se révéler plus difficile qu'il ne semble, vu que d'autres joueurs peuvent essayer de vous éliminer afin de s'approprier vos récompenses durement gagnées ! Vous devrez faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous pénétrerez dans la DZ, et n'oubliez jamais que même vos alliés les plus proches sont susceptibles de vous trahir...

La Dark Zone de NYC, également connue sous l'acronyme « DZ », est une zone de Manhattan qui a été placée en quarantaine et confinée en raison de niveaux de contamination extrêmes, devenant rapidement un véritable no man's land. Envahie par plusieurs factions hostiles et de dangereux ennemis, les forces gouvernementales ont été dans l'impossibilité d'y maintenir le contrôle et contraintes d'abandonner d'importantes quantités de matériel et d'équipement, faisant de ses rues de fantastiques sources potentielles de butin premium.

Il y a quelques semaines a eu lieu la première alpha fermée de The Division Resurgence et la question qui était sur toutes les lèvres était « Va-t-il y avoir du PvP, y aura-t-il une Dark Zone ? »

Récupérer et extraire le butin

Une partie essentielle de l'expérience The Division consiste à obtenir et améliorer votre paquetage avec de nouvelles armes et articles d'équipement. Comme toujours, plus le risque est élevé, meilleure sera la récompense... et il n'y a pas de risque plus grand que de pénétrer dans la Dark Zone.

Tout objet ayant passé une période de temps prolongée dans la DZ est considéré comme ayant été contaminé par le virus du Poison Vert. Éliminer des ennemis et d'autres joueurs ou fouiller des caisses d'équipement vous donnera l'occasion d'obtenir du butin contaminé, mais vous devrez réussir à l'extraire et à le décontaminer avant de pouvoir l'équiper et l'utiliser. Toutefois, si vous mourez avant de terminer l'extraction, une partie de votre butin contaminé tombera au sol et pourra être récupérée par un autre joueur.

Pour extraire le butin contaminé, vous devez localiser un point d'extraction et lancer un signal de détresse afin qu'un hélicoptère de la SHD vienne vous récupérer. Lorsque celui-ci arrivera sur site, il enverra deux cordes : la première servant à amarrer votre butin contaminé et la deuxième à votre propre extraction.

L'hélicoptère volera en sur-place pendant quelques instants afin que les joueurs puissent amarrer leur butin. Au cours de cette période, d'autres joueurs peuvent couper la corde et faire tomber le butin au sol, ce dernier pouvant alors être récupéré par n'importe qui. Cela signifie notamment que d'autres joueurs passés renégats pourraient aisément s'emparer de votre butin durement gagné si vous ne les en empêchez pas !

La Dark Zone est une zone de non-droit dans laquelle les agents peuvent décider de coopérer ou de se trahir... Mais sachez qu'un agent se rendant coupable d'un tel crime sera exclu de la SHD et considéré comme renégat.

Devenir renégat

Faire face aux dangereux ennemis de la Dark Zone est déjà difficile en soi, mais affronter des agents renégats représente sans nul doute un challenge encore plus important... d'autant plus que n'importe qui peut choisir de passer renégat dans la Dark Zone !

Devenir un agent renégat vous permettra d'attaquer les autres joueurs, mais fera également de vous une cible prioritaire pour eux. Alors, réfléchissez bien avant de décider de tourner le dos à vos camarades !

Mais ne vous inquiétez pas, il y a toujours une possibilité de rédemption dans la Dark Zone et si vous le souhaitez vraiment, vous aurez l'occasion de vous défaire de ce statut de renégat.

Qu'avez-vous à gagner ?

Oui, la Dark Zone est aussi difficile qu'il y paraît et compte parmi les challenges les plus ardus que The Division Resurgence a à offrir à ses joueurs. Mais comme vous le savez désormais, elle regorge également d'armes et d'articles d'équipement fantastiques pouvant être obtenus en prenant part à l'action !

Mais le butin ne sera pas la seule raison qui vous poussera à vous aventurer dans ce no man's land...

À mesure que vous explorerez la Dark Zone, que vous éliminerez des ennemis et que vous réussirez à extraire du butin contaminé, vous remporterez de l'expérience prise en compte dans le calcul de votre niveau de Dark Zone. Il s'agit d'un système de progression qui vous permettra d'obtenir des récompenses simplement en participant à diverses activités basées sur vos performances au cours de chaque session au sein de la DZ.

Comme nous l'avons dit précédemment, les risques à encourir sont élevés, mais les récompenses à remporter le méritent amplement !

Alors, agent... Lorsque le moment sera venu de franchir les portes de la Dark Zone, où serez-vous ? Et surtout, qui couvrira vos arrières ?