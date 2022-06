RUMEUR sur The Division Heartland : les 4 modes principaux du free-to-play détaillés, la sortie approche

La liste des projets en cours de développement chez Ubisoft commence à être longue, tandis que le nombre de dates de sortie précises s'approche de zéro. Parmi eux, The Division Heartland, révélé en mai 2021, qui devrait normalement voir le jour durant l'année fiscale en cours, soit avant le 31 mars 2023.

Le free-to-play était visiblement en phase de test active chez l'éditeur dès lors, car une vidéo de gameplay et des détails sur les modes principaux Expedition et Storm avaient fuité dans la foulée de l'officialisation. Tom Henderson, insider souvent bien renseigné sur les projets à venir, vient d'ailleurs de donner plus d'informations sur les modes jouables, qui seraient finalement au nombre de 4. Expedition serait rebaptisé Excursion et serait une introduction au système de jeu en PvE, Storm serait bien le mode principal en PvPvE, Nightfall serait un mode PvE à objectifs, et Hunt pourrait être un mode PvP plus sage.

Excursion Excursion, qui a déjà été introduit sous le nom d'Expedition, est un mode PvE qui vise à vous préparer à Storm. Dans ce mode, les joueurs doivent récupérer des objets, piller, explorer et survivre contre l’IA ennemie dans le but de fuir la carte via un hélicoptère. Plusieurs personnes ont laissé entendre qu'Excursion est essentiellement le mode tutoriel de Storm, où les joueurs peuvent se familiariser avec le concept de la carte et des modes avant d’affronter d’autres joueurs. Storm Storm semble être le mode de jeu phare de Heartland, qui est en PvPvE. Tout comme avec Excursion, les joueurs doivent récupérer des objets, piller, explorer et survivre. Mais bien sûr, contrairement à Excursion, les joueurs doivent se battre contre d’autres joueurs ainsi que contre l’IA. Contrairement à la majorité des jeux Battle Royale ou basés sur l’extraction, Storm est un peu différent dans le sens où le gaz se dilate à partir de points aléatoires de la carte, ce qui rend chaque partie différente et difficile. Nightfall Nightfall est le troisième mode Heartland, qui est un mode PvE basé sur des objectifs. Tout comme avec Storm, les joueurs doivent piller, survivre et s'extraire vers leur base d’opérations. Nightfall est un peu différent, avec des couches ajoutées pour augmenter la difficulté du mode. Le mode exige que les joueurs remplissent des objectifs tout au long de la partie : certains de ces objectifs comprennent le déploiement de balises, la recherche de cibles et la collecte de données sur les agents. Contrairement à Storm, les joueurs ne peuvent pas s'extraire avec un hélicoptère et doivent plutôt fuir via un point d’extraction au bord de la carte. Le hic ? Les joueurs ne peuvent pas fuir de Silver Creek à la tombée de la nuit et doivent survivre à la nuit contre des ennemis contrôlés par l'IA appelés « Vautours » une fois le soleil couché. Hunt Nous ne savons actuellement pas grand-chose sur Hunt, mais des sources ont suggéré que ce mode est plus basé sur le PvP. Vraisemblablement, les joueurs devront s’entretuer sans avoir à faire face à l’IA. En plus de ces nouveaux modes, des sources ont confirmé plusieurs autres détails clés, notamment que The Division Heartland proposera un cross-play et qu’il est actuellement en test actif. En outre, le jeu a subi une énorme refonte de son inventaire et de son système d’équipement, ce qui a rendu le système plus familier aux joueurs de The Division. Des sources ont fourni sous la demande d’anonymat des images et des vidéos de The Division Heartland, et d’après mes propres impressions, il semble que le jeu soit presque terminé. Ubisoft a déjà repoussé la sortie de Heartland à plusieurs reprises, mais on s’attend à ce que le jeu sorte d’ici la fin de l’année.

Comme vous l'avez lu, Tom Clancy's The Division Heartland aurait bien changé depuis un an, mais approcherait désormais grandement de sa sortie en free-to-play (et en cross-play). Reste maintenant à attendre les annonces d'Ubisoft, qui ne prévoit pour mémoire pas de conférence en cette période de non-E3.