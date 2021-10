The Division Heartland et Rocksmith+, leur sortie ne sera pas pour tout de suite, quid de Roller Champions ?

Le dernier bilan financier trimestriel d'Ubisoft ne fut pas que vecteur de bonnes nouvelles. Il fut l'occasion pour Ubisoft de confirmer qu'il faudra attendre au moins avril prochain pour tâter Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake et deux autres de ses productions déjà annoncées vont subir le même sort.



Tom Clancy's The Division Heartland, le shooter en free-to-play qui devait paraître cette année ou la suivante, sortira donc aussi durant la prochaine année fiscale, soit entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2022. Et ce sera aussi le cas de Rocksmith+, dont la date de lancement avait été décalée de fin 2021 à l'année suivante. Et Roller Champions, dans cette histoire ? L'éditeur précise que « bien qu'il soit toujours attendu pour l'exercice en cours, Roller Champions n'est plus pris en compte dans les prévisions » : pas de date à donner, mais cela devrait donc être avant le 31 mars 2022.

Avatar: Frontier of Pandora, Skull & Bones et Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope (disponible en précommande pour 49,99 € chez Amazon.fr) sont également prévus pour l'année fiscale 2022-2023, et ils pourraient ne pas être les seuls : Frédérick Duguet, directeur financier, a confirmé que « d'autres jeux premium passionnants » sont en développement pour cette période. Parmi eux, pas de nouvel Assassin's Creed, Valhalla ayant encore quelques as dans sa manche, mais des curiosités encore secrètes. Espérons déjà qu'Ubisoft arrive à tenir le calendrier déjà annoncé pour les jeux connus...

