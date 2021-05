The Division Heartland : les modes principaux et du gameplay en fuite pour le futur free-to-play

La semaine dernière, Ubisoft a fait le point sur ses ambitions pour le futur de Tom Clancy's The Division. En plus de l'extension de The Division 2 et du film annoncé de longue date, l'éditeur prépare un free-to-play pour PC et consoles, un jeu pour mobiles et un roman, rien que ça.

Le prochain sur la liste, c'est donc The Division Heartland, une expérience gratuite à gros budget par Red Storm Entertainment. Elle est annoncée pour fin 2021 ou 2022, mais son concept et son gameplay n'avaient pas encore été explicités. Sauf que, alors qu'Ubisoft organise en ce moment même une alpha pour tester le titre en privé (un lien avec le client Incursion aperçu sur le Microsoft Store ?), un internaute a fait fuiter des informations et visuels sur celui-ci avant l'heure voulue par l'éditeur... Ainsi, le pitch, et les deux modes principaux Expedition et Storm sont expliqués par la lead game designer Taylor Epperly dans une courte vidéo.

Vous êtes sur le point de jouer une toute nouvelle expérience The Division. Dans ce jeu de tir gratuit en monde ouvert, orienté action et survie, nous passons des grandes villes à une petite ville américaine appelée Silver Creek. Vous découvrirez Silver Creek et son histoire mystérieuse grâce à un mode PvE coopératif appelé Expedition. Ensuite, une fois préparé, vous passerez dans un mode PvPvE à 45 joueurs appelé Storm. Les deux modes vous permettront de récupérer des ressources, d'explorer, de piller, de combattre et de survivre, tout en évitant la contamination virale la plus agressive et imprévisible que The Division ait jamais vue. L'équipe pense que nous avons sous la main quelque chose de vraiment excitant, mais pour en faire le meilleur jeu possible, nous avons besoin de vos commentaires sans filtres. Vos commentaires sont essentiels pour offrir la meilleure expérience possible au lancement. À cette fin, nous vous enverrons une courte enquête pendant le test.

Plus intéressant encore, la personne qui a brisé l'embargo a aussi partagé une séquence de plus de 20 minutes de gameplay sur le réseau chinois bilibili. Postée en basse qualité, elle a été repartagée sur la Toile depuis, et vous ne devriez pas avoir trop de mal à la retrouver avec un peu de recherche. Sur le fond comme sur la forme, pas de surprise, nous retrouvons le gameplay de The Division 2 avec du loot, du craft, des zones à défendre, des objectifs à compléter et de l'air infecté. The Division Heartland devrait être une prolongation logique de la saga, caractérisée par son approche free-to-play.

En attendant d'en voir plus, The Division 2 est disponible à partir de 8,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Ubisoft : une année fiscale record, un énième report de Skull & Bones et un soutien prolongé à Assassin's Creed Valhalla