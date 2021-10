Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake toujours en développement ? Ubisoft donne de ses nouvelles

Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake n'aurait pas dû occuper l'espace médiatique d'Ubisoft bien longtemps. Annoncé en septembre 2020, il devait paraître le 21 janvier 2021, puis le 18 mars 2021, avant d'être retardé à une période non précisée. Nous n'avons ainsi plus eu de nouvelles du projet d'Ubisoft Pune et Ubisoft Mumbai depuis février dernier, en dehors d'un communiqué pour confirmer son absence à l'Ubisoft Forward de juin.

Certains se demandent peut-être s'il est encore d'actualité et la réponse oui. L'éditeur vient de donner des nouvelles rassurantes quant à son développement à l'occasion d'un message laconique sur les réseaux sociaux.

Bonjour aux fans de Prince of Persia ! Nous voulons prendre un moment pour vous réassurer que le développement de Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake est toujours en cours, motivé et inspiré par vos retours. Nous vous donnerons des nouvelles de notre progrès prochainement et voulons vous remercier pour votre soutien inébranlable et votre patience.

Nous ne sommes en revanche pas plus avancés sur la date de sortie et les changements promis qui ont pu être apportés au titre ces derniers mois... Vous pouvez toujours précommander Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake à partir de 37,73 € chez Amazon.fr, sans savoir quand et comment il sortira sur nos consoles.

