RUMEUR sur BattleCat : Ubisoft développerait un FPS multijoueur avec Splinter Cell, The Division et Ghost Recon

Les fans de Splinter Cell attendent toujours un vrai nouvel opus de la franchise d'infiltration, mais Ubisoft a plutôt décidé de développer un jeu en réalité virtuelle et de caser Sam Fisher dans Tom Clancy's Elite Squad, un jeu mobile tactique qui ne fait plus vraiment parler de lui depuis sa sortie.

Et pourtant, l'idée de mélanger des licences Tom Clancy's, le studio semble bien l'aimer, car il développerait actuellement BattleCat, un FPS multijoueur en PvP regroupant les franchises Splinter Cell, The Division et Ghost Recon. Le jeu a été dévoilé avant l'heure par un internaute sur Twitter, dont le compte a vite sauté suite à des réclamations sans doute déposées par Ubisoft. Mais VGC confirme l'existence de ce titre, le site étant souvent bien renseigné grâce à ses sources. BattleCat, un nom de code temporaire évidemment, ne serait cependant pas présenté à l'Ubisoft Forward cette semaine.

Les images qui avaient fuité montraient cependant des personnages jouables, à savoir Echelon de Splinter Cell, les Wolves de Ghost Recon: Breakpoint ainsi que les Nettoyeurs et les Parias de The Division. Chaque classe aurait ses propres capacités, comme de l'armure supplémentaire pour les Wolves et la furtivité sur les radars pour Echelon, mais également une capacité ultime comme l'Intervention Divine des Parias qui empêche les alliés de mourir pendant un court temps. Deux modes étaient également présentés sur ces images, à savoir Escorte demandant d'emporter un paquet à une zone de livraison, des défenseurs devant l'arrêter, et Ringleader, où les joueurs s'affrontent pour collecter les anneaux des ennemis morts. Rien de bien original de ce côté-là pour le moment.

Bien évidemment, même si tout porte à croire que BattleCat est une réalité, tout cela est à prendre avec des pincettes. Ubisoft ne semble pas prêt à dévoiler ce nouveau jeu et il pourrait bien changer, voire être annulé, à l'avenir. En tout cas, le studio nous donne rendez-vous à l'Ubisoft Forward ce samedi avec Rainbow Six Quarantine Parasite Extraction, Rainbow Six Siege, Assassin's Creed Valhalla, Riders Republic, mais sans Prince of Persia : Les Sables du Temps Remake ni à priori Skull & Bones.