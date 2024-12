XDefiant : les rumeurs étaient vraies, la fin du FPS multijoueur annoncée par Ubisoft

Après des années d'un développement visiblement bien compliqué, Ubisoft a finalement sorti XDefiant le 21 mai dernier sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, un FPS multijoueur nous faisant incarner des opérateurs tirés des nombreuses licences de l'éditeur. Développé principalement par Ubisoft San Francisco, il a rapidement réussi à attirer plus de 11 millions de joueurs et a déjà eu droit à deux saisons avec du contenu inédit. Sauf que depuis le mois d'août, des rumeurs circulaient quant au fait que l'éditeur mette la pression sur le studio pour qu'il réussisse à attirer suffisamment de joueurs, au risque d'arrêter les frais le cas échéant. Venant de Tom Henderson, il y avait de quoi prendre cela au sérieux. Pourtant, en octobre, après qu'un développeur du nom de Shaun Weber ait déclaré que le support serait stoppé à la fin de l'Année 1 une fois la Saison 4 terminée, le producteur exécutif de XDefiant Mark Rubin était monté aux créneaux en affirmant que ce n'était pas vrai, mais avouant tout de même que les chiffres avaient diminué. Eh bien, nous savons désormais qui avait raison, puisque l'arrêt de mort du jeu vient d'être officiellement signé...

Le compte officiel de XDefiant sur X / Twitter a publié un long message de Mark Rubin annonçant tout bonnement qu'à compter d'aujourd'hui, il n'est plus possible de télécharger le jeu ou s'y enregistrer pour les nouveaux joueurs. Ne le cherchez pas dans les boutiques en ligne, c'est déjà trop tard. Si vous faites déjà partie de la communauté, il reste encore un peu de temps avant la fin puisque la Saison 3 va bel et bien sortir, avant que les serveurs ne ferment le 3 juin 2025. Oui, la Saison 4 qui figurait pourtant sur la roadmap de septembre ne verra même pas le jour. Des années de travail foutues en l'air après une seule année d'activité, c'est encore un sacré échec pour Ubisoft, dont la situation ne fait qu'empirer...

Bonjour à tous les fans de XDefiant,

Je suis malheureusement ici aujourd'hui pour vous annoncer que XDefiant va fermer.

À partir d'aujourd'hui (3 décembre 2024), les nouveaux téléchargements et les inscriptions de joueurs ne seront plus disponibles. Nous publierons néanmoins notre contenu de la Saison 3 dans un avenir proche (date exacte à déterminer) et les serveurs resteront actifs jusqu'au 3 juin 2025.

Pour ceux qui ont acheté le Pack Fondateur Ultime, vous recevrez un remboursement complet. Les joueurs qui ont effectué des achats au cours des 30 derniers jours seront également entièrement remboursés. Ces remboursements devraient avoir lieu automatiquement dans les 8 semaines à compter d'aujourd'hui et vous pouvez trouver plus de détails sur notre site officiel, XDefiant.com.

Il y a quelques années, Ubisoft et l'équipe de développement [de San Francisco] se sont lancés dans une aventure audacieuse pour développer un nouveau jeu de tir d'arcade appelé XDefiant. Dès le départ, ce fut un défi incroyable. Non seulement nous essayions de bouleverser le genre en supprimant le matchmaking basé sur les compétences (skill-based, NDLR) tout en ramenant une expérience de jeu de tir d'arcade plus « old-school », mais nous nous sommes également plongés dans le domaine à haut risque et à haute récompense du free-to-play. Et pour cela, je tiens à féliciter non seulement l'équipe de développement, mais aussi les dirigeants d'Ubisoft d'avoir pris ce risque !

Le free-to-play, en particulier, est un long parcours. De nombreux jeux free-to-play mettent du temps à trouver leur place et à devenir rentables. C'est un long chemin qu'Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à parcourir jusqu'à très récemment. Mais malheureusement, le voyage est devenu trop long pour continuer de manière raisonnable.

Je suis bien sûr navré de devoir écrire ce billet. Oui, ce jeu est une passion personnelle pour moi depuis des années et oui, je sais que tous les défis ne mènent pas à la victoire, mais je veux aussi rendre hommage à tous les développeurs qui sont touchés par cette fermeture. Chacun d'entre eux est une vraie personne avec une vraie vie distincte de la nôtre et ils ont tous mis beaucoup de leur propre passion dans la création de ce jeu. Et j'espère qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont accompli. Je sais que je serai toujours fier et reconnaissant d'avoir travaillé avec une équipe aussi formidable ! Une équipe qui a vraiment frappé dans la cour des grands.

Et ce qu'ils ont accompli est vraiment remarquable. La réaction des joueurs lors du lancement de XDefiant a été incroyable : nous avons battu des records internes pour le jeu le plus rapide à dépasser les cinq millions d'utilisateurs et au final, nous avons eu plus de 15 millions de joueurs qui ont joué à notre jeu ! C'est quelque chose dont nous pouvons être extrêmement fiers, surtout si l'on considère la difficulté de ce genre. Alors, merci à tous les développeurs qui ont mis leur passion dans la création de ce jeu !

S'il y a une chose que j'espère que nous pouvons tous retenir de cette expérience, c'est l'importance d'une communication ouverte et honnête entre les développeurs et les joueurs. Cette mentalité « le joueur avant tout » ainsi que des conversations respectueuses et non toxiques entre les développeurs et les joueurs ont été l'une des différences marquantes qui ont rendu XDefiant si spécial. Dès mon tout premier article sur XDefiant, c'était la vision que je voulais défendre, et j'espère qu'elle laissera une empreinte positive sur la façon dont l'industrie du jeu traite ses joueurs et ses communautés.

À nos joueurs, MERCI ! Du fond du cœur, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude envers l'incroyable communauté qui s'est développée autour de XDefiant. Votre passion, votre créativité et votre dévouement nous ont inspirés à chaque étape du processus.

Avec tout le respect et l'amour que je vous dois,

Mark Rubin, producteur exécutif