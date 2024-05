XDefiant : enfin une date de sortie pour le FPS gratuit d'Ubisoft !

Cela fait des années qu'Ubisoft développe XDefiant, un jeu de tir multijoueur à la première personne, qui sera jouable en free-to-play sur ordinateurs et consoles de salon de dernière génération. Le titre a été repoussé de nombreuses fois, mais ces dernières semaines, les choses se sont accélérées.

XDefiant a eu droit à une Server Test Session le mois dernier, certains joueurs ont donc déjà pu mettre les mains sur le FPS et les développeurs ont pu vérifier l'état de leurs serveurs. Visiblement, tout s'est bien passé, car Ubisoft annonce aujourd'hui que la date de sortie de XDefiant est fixée au 21 mai 2024 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. L'aventure commencera par une présaison qui durera six semaines, les joueurs auront déjà accès à cinq factions, cinq modes de jeu, 14 cartes, 24 armes et 44 accessoires pour ces dernières.

Après cette présaison, le rythme sera d'une saison tous les droits mois, les développeurs rajouteront à chaque fois des armes, cartes, évènements et faction, le programme de l'Année 1 est déjà connu. Les joueurs pourront ainsi découvrir quatre factions, 12 armes et autant de cartes après le lancement. Bien évidemment, si le succès est au rendez-vous et qu'Ubisoft ne décide pas de tout couper, une Année 2 est déjà à prévoir.

En attendant de mettre les mains sur XDefiant dans quelques jours seulement, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon, Cdiscount et Fnac.