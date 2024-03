Sker Ritual : enfin une date de sortie pour le FPS coopératif et horrifique

Après Maid of Sker, un jeu d'horreur psychologique solo à la première personne, Wales Interactive a développé Sker Ritual, un jeu de tir coopératif, toujours teinté d'horreur. Un titre disponible en Early Access depuis octobre 2022 sur ordinateurs, mais la version finale arrive à grands pas.

Wales Interactive annonce aujourd'hui que la date de sortie de Sker Ritual est fixée au 18 avril 2024 sur PC, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Si vous n'avez pas d'ordinateur ou de console de salon de dernière génération, bonne nouvelle, le FPS multijoueur arrivera également sur PS4 et Xbox One, mais plus tard. Par ailleurs, les développeurs annoncent que le prix de Sker Ritual va augmenter dès ce soir sur Steam, c'est le moment de craquer.

Si vous préférez les jeux d'horreur en solo, Maid of Sker est disponible à partir de 24,99 € sur Amazon et GOG.com.