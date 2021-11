Sker Ritual : un FPS coopératif entre horreur et survie annoncé en vidéo et images

L'année dernière, Wales Interactive lançait sur ordinateurs et consoles Maid of Sker, un jeu d'horreur psychologique à la première personne s'inspirant de la maison hantée d'Elizabeth Williams. Un titre plutôt efficace qui a séduit les amateurs du genre, les développeurs dévoilent donc une suite.

Mais Sker Ritual sera assez différent de l'expérience d'origine. Ici, nous aurons affaire à un FPS coopératif jusqu'à quatre joueurs, entre horreur et survie. Une très courte vidéo de gameplay est à admirer ci-dessus, l'ambiance promet d'être un peu plus explosive et il faudra survivre aux forces surnaturelles des Quiet Ones.

Sker Ritual est déjà attendu dans le courant du second trimestre 2022 sur PC via Steam, et il sera lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S par la suite. Vous pouvez retrouver Maid of Sker à 28,99 € sur Amazon.