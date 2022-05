Sker Ritual : du gameplay et des informations pour le FPS horrifique et coopératif

Après Maid of Sker, un jeu d'horreur psychologique à la première personne assez classique, Wales Interactive a dévoilé en fin d'année dernière Sker Ritual, une suite à l'ambiance bien différente, il s'agira en effet d'un jeu de tir coopératif, mais toujours horrifique et orienté vers la survie.

Le studio est de retour aujourd'hui avec une nouvelle bande-annonce qui montre davantage de gameplay, l'occasion pour les développeurs d'apporter des précisions sur leur jeu. Sker Ritual sera donc jouable de 1 à 4 joueurs en ligne, avec des hordes qui s'adaptent en fonction du nombre de participants. Il faudra toujours faire face aux Quiet Ones, avec des unités d'élite qui demanderont de changer son style de jeu pour réussir à les battre, tout comme les boss. Jeu coopératif oblige, il sera possible de personnaliser son personnage avec des masques inspirés d'univers horrifique (folklorique, gothique, zombies, science-fiction, etc.) et même lâcher des taunts à ses coéquipiers. Les joueurs pourront également modifier leur équipement avec des munitions et armes à dénicher dans divers lieux sur la carte, avec des améliorations pour booster la puissance.

Wales Interactive garde encore des surprises sous le coude, avec notamment une mécanique de Miracles, des objectifs, les différentes cartes, un système de réanimation et même le scénario, tout cela sera présenté prochainement. Sker Ritual est attendu dans le courant de l'année 2022 sur PC, via Steam, puis sur PS5 et Xbox Series X|S par la suite. Vous pouvez retrouver Maid of Sker à 24,99 € sur GOG.com.