No More Room in Hell 2 : gameplay sanglant et période de sortie pour le FPS horrifique par les développeurs de Chivalry

« Quand il n'y a plus de place en Enfer, les morts reviennent sur Terre ». Cette réplique de Zombie (Dawn of the Dead) de George A. Romero a marqué de nombreux fans de films d'horreur, dont Lever Games, développeur de No More Room in Hell, un mod réalisé sous Source Engine en 2011. Depuis, le studio a été racheté par Torn Banner Studios (Chivalry), tout ce beau monde développe une suite.





No More Room in Hell 2 a fait une apparition remarquée au Summer Game Fest Live 2024 cette nuit, avec une nouvelle bande-annonce à admirer ci-dessus. Le jeu d'action et de tir sera jouable jusqu'à huit joueurs en coopération et nous plongera dans un monde infesté de morts-vivants. Il faudra donc survivre en pillant des ressources et en éliminant ces zombies, avec un système de mort permanente. Les développeurs promettent un gameplay tactique et des combats qui inciteront les joueurs à coopérer pour survivre.

Les joueurs démarreront chaque partie avec une simple lampe torche, il faudra trouver de l'équipement et rejoindre ses amis grâce à un chat de proximité, mais si un personnage meurt, toute sa progression est perdue. Développé à l'aide de l'Unreal Engine 5, No More Room in Hell 2 sera disponible à Halloween, en Early Access sur PC via Steam et l'Epic Games Store. Nous avons déjà rendez-vous au PC Gaming Show dimanche soir pour revoir le jeu.

