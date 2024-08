No More Room in Hell 2 : du gameplay à l'église pour le jeu coopératif contre des zombies

Torn Banner Studios et les membres de Lever Games développent actuellement No More Room in Hell 2, un jeu de tir coopératif qui demandera de piller des ressources et d'affronter des hordes de zombies avec un système de mort permanente. Le titre a refait une apparition lors de la gamescom 2024 avec une nouvelle bande-annonce de gameplay :

Cette nouvelle vidéo de No More Room in Hell 2 nous présente le gameplay coopératif à huit joueurs, mais également la carte The Church, un lieu de Pennsylvanie plus si sacré et désormais infecté de morts-vivants, qu'il faudra éviter ou éliminer avec différentes armes. Les joueurs devront prendre garde au Shambler, qui peut hurler pour attirer les autres zombies s'il vous repère, à la manière de la Witch dans Left 4 Dead.

No More Room in Hell 2 est toujours attendu vers Halloween 2024, en Early Access. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.