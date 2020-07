Maid of Sker : le jeu d'horreur gallois s'offre une date de sortie

Maid of Sker est un survival-horror psychologique développé par Wales Interactive, un studio gallois comme son nom l'indique. Le titre nous emmènera dans une maison hantée qui existe vraiment, ayant appartenu à Elizabeth Williams et qui abrite dans le jeu des personnes étranges et aveugles.

Le titre avait refait parler de lui récemment à l'occasion du Future Games Show 2020, Wales Interactive avait alors partagé une bande-annonce et affirmait que le jeu sortirait dans le courant du mois de juillet. Celui-ci a débuté, il était donc temps de passer à la vitesse supérieure, tout est bon, la date de sortie de Maid of Sker est fixée au 28 juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une nouvelle vidéo est à retrouver ci-dessus.

Pour rappel, Maid of Sker est également attendu sur Nintendo Switch, mais cette version arrivera plus tard, sans plus de précisions. Pour les joueurs intéressés, le titre est disponible en précommande à 30 € sur Amazon.fr.