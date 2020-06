Maid of Sker : un mois de sortie et une nouvelle bande-annonce terrifiante pour le jeu d'horreur gallois

Le studio Wales Interactive, basé au Pays de Galles comme l'indique si bien son nom, développe actuellement Maid of Sker, un jeu d'horreur psychologique à la première personne prenant place dans la maison Sker, dont la réputation n'est plus à faire dans la région britannique.

Lors du Future Games Show 2020, Wales Interactive a partagé une nouvelle bande-annonce de Maid of Sker, à admirer ci-dessus. Comme l'explique Ben Tester, directeur du marketing, le jeu s'inspire du folklore gallois et de l'histoire d'Elizabeth Williams, qui hanterait la maison. Maid of Sker prend place en 1898, et met en scène des ennemis complètement aveugles, qu'il faudra donc éviter en restant silencieux ou en retenant son souffle. Les joueurs trouveront quand même une sorte d'arme sonore pour tromper les créatures, mais les munitions seront très limitées. Le jeu proposera plusieurs modes de difficulté influant sur l'IA, la force des ennemis, le nombre de sauvegardes manuelles ou encore sur le nombre d'objets de soin et de munitions dans le manoir. Idéal pour les fans de survival-horror.

Maid of Sker est attendu dans le courant du mois de juillet 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, avec une version physique sur les consoles de Sony et Microsoft. Une version pour Nintendo Switch arrivera plus tard.