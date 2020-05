Maid of Sker : un mois de sortie et une bande-annonce pour le jeu d'horreur britannique

C'est en 2018 que Wales Interactive avait dévoilé Maid of Sker, un jeu d'horreur inspiré du folklore britannique. Le titre devait débarquer l'année dernière, mais le studio n'a pas donné beaucoup de nouvelles ces derniers mois. Heureusement, il est de retour cette semaine avec une bande-annonce de gameplay, et un point sur le lancement.

Maid of Sker sera donc disponible cette année, le titre est attendu dans le courant du mois de juin 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est également prévue, mais il faudra patienter jusqu'au mois d'octobre pour retrouver Maid of Sker sur la console de salon portable japonais.

Maid of Sker s'inspire donc des légendes britanniques et galloises et plongera le joueur dans la peau de Thomas Evans, un musicien devant sauver la femme qu'il aime, en 1898. Le titre prend place dans une demeure réelle, la maison Sker, réputée pour être hantée.