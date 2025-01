The Last of Us : teaser et mois de sortie pour la Saison 2, ça arrivera très vite !

Les fans attendent avec impatience la sortie de la Saison 2 de The Last of Us, la série de HBO adaptée des jeux vidéo développés par Naughty Dog et édités par Sony Interactive Entertainment. La plateforme de SVoD tease les spectateurs depuis de longs mois, annonçant d'abord une sortie en 2025, avant d'affiner la période de lancement au printemps. Nous avons aujourd'hui un mois :

La Saison 2 de The Last of Us sera diffusée en avril 2025 sur Max, l'attente ne sera plus très longue. Nous avons également quelques précisions sur le scénario de ces nouveaux épisodes, qui se baseront bien sûr sur le jeu vidéo The Last of Us Part II. La Saison 2 prendra place cinq ans après les évènements de la première saison, alors que Joel et Ellie ne sont plus en très bons termes. Si vous avez fait le titre de Naughty Dog, vous savez déjà ce qui va se passer. Un nouveau teaser a également été diffusé, principalement composé de plans déjà vus dans de précédentes bandes-annonces, mais nous avons droit à une séquence avec Abby (incarnée par Kaitlyn Dever) dans un couloir d'hôpital alors que l'alarme retentit. Qu'a-t-il bien pu se passer ?

En attendant de découvrir la Saison 2 de The Last of Us sur Max en avril prochain

