The Last of Us : premier teaser pour la série live de HBO !

Les fans de The Last of Us pourront redécouvrir le premier volet le mois prochain avec un remake sous-titré Part I, mais nous avons également rendez-vous en début d'année prochaine pour retrouver les personnages créés par Naughty Dog dans une série live-action produite par HBO.

La séquence commence à 1:40

Et justement, un premier teaser de la série The Last of Us vient d'être dévoilé, de quoi ravir les fans. Nous retrouvons évidemment Joel et Ellie, incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, dans des séquences déjà bien connues des joueurs. L'ambiance est prenante, les détails vont ravir les perfectionnistes, et nous avons même un bref aperçu de Nick Offerman, qui jouera le rôle de Bill.

Il faut pour le moment se contenter de ces quelques plans, en espérant que la première véritable bande-annonce de la série ne tarde pas trop.