The Last of Us : la période de sortie se resserre pour la série HBO

Les fans de la franchise The Last of Us vont être gâtés ces prochains mois avec un remake du premier volet pour PlayStation 5, mais également une série en live-action produite par HBO. Comme le jeu, elle mettra évidemment en scène Joel et Ellie, incarnés par Pedro Pascal et Bella Ramsey, et elle est attendue pour l'année prochaine.

HBO avait déjà annoncé que sa série The Last of Us sera diffusée en 2023, au travers d'une interview du CCO Casey Bloys, mais ce dernier a récemment rencontré The Hollywood Reporter pour apporter quelques précisions. Bonne nouvelle, il ne faudra pas attendre la fin d'année prochaine pour découvrir la série ! Voici l'extrait de l'entretien concernant la période de diffusion :

Q : Quand devrions-nous nous attendre à ce que The Last of Us arrive ? R : C'est plus proche du début 2023.

Voilà qui devrait rassurer les fans. D'ici le début d'année prochaine, HBO va sans aucun doute faire monter la hype en diffusant quelques teasers et bandes-annonces, nous n'avons à l'heure actuelle qu'une image officielle de cette série très attendue. Côté jeux vidéo, la date de sortie du remake The Last of Us Part I est fixée au 2 septembre 2022 sur PlayStation 5, et une version PC arrivera après. Vous pouvez le précommander contre 74,99 € sur Amazon.