The Last of Us Part I : Naughty Dog présente en détail les fonctionnalités et nouveautés de gameplay du remake en vidéo

Le mois dernier, et malgré une fuite plusieurs heures avant, Naughty Dog a annoncé lors du Summer Game Fest Live The Last of Us Part I, un remake du jeu de 2013 sorti sur PS3 et qui avait déjà connu dès l'année suivante une remastérisation sur PS4. Cette fois, c'est donc sur PS5 que l'aventure d'Ellie et Joel va pouvoir être expérimentée d'ici quelques semaines, le jeu étant gold, avec notamment des modèles retravaillés pour coller à sa suite The Last of Us Part II. Le gameplay doit lui aussi être modernisé, mais les vidéos en fuite de ces derniers jours ont eu de quoi refroidir les ardeurs des joueurs puisque rien ne changeait de ce côté. Peut-être est-ce la raison qui pousse à présent Sony Interactive Entertainment et le studio ont diffusé une longue vidéo d'une dizaine de minutes pour justement introduire les fonctionnalités et le gameplay du jeu...

Neil Druckmann, le directeur du jeu Matthew Gallant, ainsi que le directeur créatif et scénariste Shaun Escayg se relaient pour présenter leur vision de The Last of Us Part I, le tout accompagné d'aperçus du jeu. En complément, un article a été publié sur le PlayStation Blog. Il n'y a pas à dire, ça en plein la vue et pour cause, puisqu'il bénéficie d'un rendu en 4K native à 30 fps ou en 4K dynamique avec pour objectif les 60 fps, en plus d'avoir été « rebâti à partir de rien » et de bénéficier de nouveaux modèles 3D retranscrivant au mieux la performance capture des acteurs, rendant les personnages plus convaincants. Les transitions entre cinématiques et phases de jeu sont elles désormais imperceptibles.

Au-delà du simple aspect visuel, le jeu peut désormais afficher davantage d'objets physiques et cette densité permet par exemple aux balles de ricocher sur les objets et l'environnement, provoquant leur destruction pour davantage de réalisme. L'IA bénéficie également de ce gain de ressources pour se comporter de manière plus authentique. Donc, oui, il y aura bien des améliorations de gameplay, même si les mécaniques du deuxième épisode ne seront pas du voyage.

Plusieurs modes de jeu ont sinon été ajoutés, le premier étant la permadeath, soit un game over définitif si nous mourrons, et le second pensé pour le speedrun. Des costumes additionnels seront aussi à débloquer pour Joel et Ellie, un mode Photo amélioré sera évidemment inclus, tandis que plus de 60 options d'accessibilités permettront au plus grand nombre d'en profiter, avec notamment l'ajout de l'audio description. Enfin, les fonctionnalités de la DualSense (retours haptiques et gâchettes adaptatives) et l'audio 3D seront évidemment du voyage.

Si cela parvient à vous convaincre, il ne vous reste plus qu'à patienter jusqu'au 2 septembre pour (re)découvrir The Last of Us Part I sur PS5. Une version PC arrivera elle ultérieurement. En revanche, son prix risque bien d'être un gros frein, Amazon le proposant actuellement en précommande avec une légère réduction le mettant à 74,99 €.