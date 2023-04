The Last of Us Part I : encore un petit patch, le Steam Deck n'est pas une priorité pour Naughty Dog

Pour la première fois, les joueurs sur PC ont enfin pu découvrir la franchise The Last of Us de Naughty Dog avec un portage du remake PS5 pour les ordinateurs. Une aubaine pour tous les gamers qui n'avaient pas de PlayStation ou les nouveaux fans qui ont dévoré la série de HBO Max.

Mais voilà, malgré un report, The Last of Us Part I était au lancement une catastrophe sur PC. Rapidement, Naughty Dog s'est excusé et a promis des mises à jour pour supprimer les bugs et corriger les nombreux soucis techniques. Plusieurs patchs ont été publiés, dont le v1.0.1.7 ce soir, corrigeant des bugs liés aux manettes Xbox, à l'ATH, aux crashs suite à certaines commandes ou encore à une mauvaise gestion de la mémoire. Au passage, les développeurs invitent les joueurs équipés d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX Série 30 à télécharger le pilote 531.58 pour éviter des crashs.

Naughty Dog a donc du pain sur la planche, les patchs de ce genre vont encore continuer d'arriver au fil des joueurs et le studio avait annoncé dans un tweet que la version Steam Deck n'était pas une priorité, de quoi frustrer les joueurs ayant adopté l'hybride entre ordinateur et console portable de Valve. Finalement, le directeur Neil Druckmann a pris lui-même la parole afin de préciser que Naughty Dog ne se concentre pas sur le statut Vérifié de la version Steam Deck. Pour rappel, la machine est capable de faire tourner de nombreux jeux, mais Valve a intégré un système de vérification avec des pastilles Vérifié, Jouable, Non supporté et Inconnu. Actuellement, The Last of Us Part I n'est officiellement pas pris en charge par le Steam Deck, les développeurs se concentrent sur l'optimisation et la stabilité sur toutes les plateformes, à savoir les PC (et leurs nombreuses configurations) et le Steam Deck. En clair, il faut prendre son mal en patience encore un moment pour une expérience optimale.

Si vous voulez quand même vous lancer dans l'aventure avec Ellie et Joel, The Last of Us Part I est disponible à 53,99 € sur Gamesplanet.