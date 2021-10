Steam Deck : un programme de vérification des jeux compatibles dévoilé par Valve

C'est en décembre qu'arriveront les premiers exemplaires du Steam Deck, hybride entre l'ordinateur et la console portable conçu par Valve. Les chanceux qui ont pu précommander la machine vont donc pouvoir connecteur leur compte Steam et télécharger les jeux de leur bibliothèque, sans doute nombreux.

Mais pour s'assurer que tout fonctionne correctement, Valve dévoile Deck Verified, un système qui permettra de savoir si tel ou tel jeu est pleinement compatible avec le Steam Deck. Les utilisateurs retrouveront quatre catégories :

Vérifié : le jeu fonctionne bien sur le Steam Deck, dès son lancement ;

: le jeu fonctionne bien sur le Steam Deck, dès son lancement ; Jouable : le jeu demande quelques ajustements manuels pour être joué ;

: le jeu demande quelques ajustements manuels pour être joué ; Non supporté : le jeu n'est pas jouable sur le Steam Deck ;

: le jeu n'est pas jouable sur le Steam Deck ; Inconnu : la compatibilité du jeu n'a pas encore été verifiée.

Avec le symbole Vérifié, attribué par exemple à Ghostrunner, vous pourrez donc pleinement profiter d'un jeu grâce aux fonctionnalités du Steam Deck, qui propose pour rappel deux joysticks analogiques, des trackpads avec retour de force, un gyroscope et un écran tactile. La pastille Verifié assure donc que le jeu est compatible avec tout cela, qu'il n'y a aucun message d'erreur, que l'affichage par défaut (1280x800 ou 1280x720) est respecté et que le titre tourne bien sous Proton, distribution Linux sous laquelle fonctionne le Steam Deck et son système anti-triche. Dans les autres cas, une fenêtre détaillera le problème, avec dans le cas d'un jeu Jouable des informations sur les possibles contraintes. Valve prend comme exemple Team Fortress 2, où les commandes demandent de passer par l'écran tactile ou un clavier virtuel.

Dans le cas de Half-Life: Alyx, le titre demande un casque VR et n'est donc pas compatible avec le Steam Deck. La bibliothèque affichée sur la console portable indiquera sur les jaquettes le niveau de compatibilité, Valve a déjà lancé son programme de vérification, qui va se poursuivre au fil des mois. Pour accompagner la console portable, vous pouvez retrouver des batteries externes sur Amazon.

