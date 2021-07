Steam Deck : Valve dévoile sa console portable, les précommandes bientôt lancées !

Gabe Newell l'avait teasé en mai dernier, et des rumeurs liées à la base de données de Steam avaient déjà plus ou moins déjà lâché l'information avant l'heure, mais c'est aujourd'hui officielle, Valve va bel et bien lancer une console portable pour jouer à ses jeux Steam, et il l'a sobrement appelé le Steam Deck :

Valve veut ainsi permettre de jouer à tous les AAA de sa plateforme en nomade grâce au Steam Deck, qui embarque un écran de 7 pouces en LCD 1280 × 800p en 60 Hz, un processeur AMD Zen 2 (2,4 à 3,5 GHz), un processeur graphique RDNA 2 (1 à 1,6 GHz), et l'utilisateur aura le choix du stockage avec de l'eMMC 64 Go ou du SSD NVMe 256 ou 512 Go en fonction du modèle. Au pire, un port carte microSD est présent. Valve mise sur le confort d'utilisation avec deux joysticks analogiques avec retours haptiques, deux trackpads eux aussi avec des retours haptiques, un gyroscope, des boutons ABXY et une latence 55 % moindre que le Steam Controller. Le constructeur s'inspire beaucoup de la Nintendo Switch, il n'y a qu'à voir la partie arrière du Steam Deck, mais également car Valve propose séparément un dock pour connecter facilement la console portale à une télévision ou un écran avec des ports additionnels. Sinon, un simple câble USB-C permettra de connecter la console à un appareil externe. Il s'agira là du seul port de connectique, mais du Bluetooth sera là pour assurer la connexion avec des manettes.

L'interface de Steam a également été adaptée pour le Steam Deck, mais les joueurs retrouveront le chat, les notifications, le Remote Play, les sauvegardes dans le cloud et la boutique, évidemment. Le système d'exploitation se base sur SteamOS avec une surcouche Proton. L'utilisateur pourra ainsi se servir de la console comme d'un PC et surfer sur le web, regarder des vidéos en stream et utiliser d'autres applications de productivité ou encore des plateformes de jeux tierces, le Steam Deck est un vrai petit PC. Valve annonce une autonomie de 7 à 8 heures sur des jeux peu gourmands, la console disposant d'une batterie de 40 Wh. Vous pouvez retrouver la fiche technique complète du Steam Deck à cette adresse, et découvrir ci-dessous les trois offres :

419 € 64 Go 549 € 256 Go 679 € 512 Go Mémoire interne eMMC de 64 Go Disque interne SSD NVMe de 256 Go Disque interne SSD NVMe de 512 Go Étui de transport Stockage plus rapide Stockage le plus rapide Étui de transport Verre avec traitement antireflet de qualité supérieure Bundle de profil exclusif de la communauté Steam Étui de transport exclusif Bundle de profil exclusif de la communauté Steam Thème de clavier virtuel exclusif







Le Steam Deck sera disponible en précommande dès ce vendredi 16 juillet, mais seulement aux États-Unis, au Canada, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni, donc oui, la France et la Belgique sont concernées. Les premiers exemplaires seront livrés à partir de décembre 2021, tandis que les autres pays devront patienter jusqu'à l'année prochaine. Pour les précommandes, cela se passe sur Steam, évidemment. Vous pouvez retrouver des manettes Bluetooth sur Amazon.