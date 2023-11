Steam Deck OLED : Valve se prend pour Nintendo et dévoile un nouveau modèle de sa console portable, avec une édition limitée impossible à avoir

Avec l'arrivée sur le marché en 2017 de la Switch, une console hybride jouable à la fois en modes Portable et TV grâce à un dock, Nintendo ne s'attendait sans doute pas à inspirer Valve, qui a annoncé puis lancé en fin d'année 2021 son Steam Deck, permettant de jouer aux jeux PC certifiés et même de simplement s'en servir pour des tâches de bureautique. Le carton a été tel qu'un nouveau marché s'est créé, avec la ROG All ychez ASUS, depuis déclinée en ROG Ally Z1 et ROG Ally Z1 Extreme, et la Legion Go du côté de Lenovo. Forcément, la question se posait de savoir si Valve allait proposer un nouveau modèle et nous avons désormais la réponse, voir notre article dédié, car la société de Gabe Newell vient tout juste de dévoiler un nouveau modèle OLED pour son Steam Deck. Oui, la comparaison avec la firme japonaise est plus qu'évidente à ce niveau.

Ce Steam Deck OLED et, en plus de la technologie de son écran, aura plusieurs autres avantages. Déjà, son écran proposera du HDR pour encore plus de contraste et consommera moins d'énergie. L'autonomie a elle été renforcée de 30 à 50 % grâce à une batterie de 50 W contre 40 W actuellement. Un nouvel APU (accélération matérielle) d'AMD gravé en 6 nm et plus efficace est utilisé, contre 7 nm auparavant, de même que la norme Wi-Fi 6E pour permettre des téléchargements plus rapides. Enfin, le ventilateur de ce modèle est plus grand et dispose de composants thermiques améliorés entraînant une chauffe moins importante, tout en pesant 30 g de moins.

Et le mieux dans tout cela, c'est que ses différentes déclinaisons ne coûteront pas plus cher qu'actuellement, avec au choix 512 ou 1 To de mémoire. Eh oui, c'est le doublage d'espace de stockage pour le même tarif, que demander de mieux ? Sa date de sortie est fixée à la semaine prochaine, le jeudi 16 novembre 2023 à 19h00. Un seul exemplaire par compte et par semaine pourra être commandé afin de permettre à un maximum de joueurs d'obtenir leur précieux. Une liste d'attente sera créée en cas de rupture, mais Valve rassure en déclarant ne pas prévoir de longue attente comme avec le lancement du Steam Deck LCD. Et si jamais vous vous posez la question, tous les accessoires actuels seront compatibles, tandis que des pièces de rechange et guides de réparation seront proposés par iFixit si besoin.

Les résidents aux États-Unis et au Canada vont de plus pouvoir s'offrir une édition limitée 1 To arborant entre autres un dos translucide et divers éléments de couleur orange. Il s'agit d'un produit qualifié d'expérimental produit en petite quantité. Si l'expérience est fructueuse et la demande forte, d'autres coloris pourront être proposés.

Par ailleurs, le Steam Deck LCD 256 Go va continuer à être proposé à l'achat, mais à un prix réduit, tandis que les autres déclinaisons actuelles resteront disponibles jusqu'à épuisement des stocks, là aussi avec une remise. Voici leurs nouveaux tarifs en vigueur dès maintenant :

Steam Deck 64 Go SSD NVMe LCD - 369,00 € ;

Steam Deck 256 Go SSD NVMe LCD - 419,00 € ;

Steam Deck 512 Go SSD NVMe LCD - 469,00 €.

Pour rappel, le prix avait baissé cet été avec des appareils reconditionnés directement par Valve, à voir ce que ces tarifs deviendront. Vous trouverez ci-dessous les trois offres qui seront donc la norme côté Steam Deck au lancement du modèle OLED :

Steam Deck 256 Go LCD Steam Deck 512 Go OLED Steam Deck 1 To OLED 419,00 € 569,00 € 679,00 € Disque SSD NVMe de 256 Go Disque SSD NVMe de 512 Go Disque SSD NVMe de 1 To Écran LCD de 1280 × 800 px collé optiquement Écran OLED HDR de 1280 × 800 px Écran OLED HDR intégré 1280 x 800 px (verre avec traitement antireflet de qualité supérieure) APU de 7 nm APU de 6 nm APU de 6 nm Wi-Fi 5 Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Batterie 40 Wh, durée de 2 à 8 heures de jeu (en fonction du contenu) Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu) Batterie 50 Wh, durée de 3 à 12 heures de jeu (en fonction du contenu) Alimentation de 45 W avec un câble de 1,5 m Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m Alimentation de 45 W avec un câble de 2,5 m Étui de transport Étui de transport Étui de transport avec doublure amovible Bundle de profil Steam Bundle de profil Steam Bundle de profil Steam Vidéo de démarrage exclusive Thème de clavier virtuel exclusif

Vous pourrez commander le Steam Deck OLED depuis cette page. Quant aux jeux, n'hésitez pas à vous rendre chez Gamesplanet pour profiter des nombreuses offres régulières. Divers visuels sont eux à retrouver en page suivante.