Legion Go : prix, infos, sortie, Glasses AR et écouteurs, la console portable de Lenovo officialisée, voici tout ce qu'il faut savoir

Malheureusement pour Lenovo, sa console portable sous Windows a fuité de partout ces dernières semaines, nous connaissons déjà pas mal de choses concernant cette concurrente à la ROG Ally d'ASUS. Mais le constructeur présente officiellement aujourd'hui le Legion Go, les rumeurs étaient vraies, et la console fait déjà envie.

Sans plus attendre, voici les informations officielles sur le Legion Go, qui sera accompagné des lunettes Lenovo Legion Glasses et d'écouteurs Lenovo Legion E510 7.1 RGB (vendus séparemment) :

Lenovo Legion Go : La puissance du jeu sur PC dans la paume de la main





Le Lenovo Legion Go est le premier dispositif du genre proposé par Lenovo au sein de son écosystème dédié au jeu.

Équipé des processeurs AMD Ryzen Série Z1, dont le Z1 Extreme, dotés d'une carte graphique RDNA et d'une technologie de gestion intelligente de l'alimentation, le Lenovo Legion Go fonctionne sous Windows 11 et offre des performances graphiques rivalisant avec celles des consoles pour donner vie aux jeux sur son écran Lenovo PureSight de 8,8 pouces au format QHD+ 16:10. Avec une luminosité jusqu'à 500 nits et couvrant 97 % de l'espace colorimétrique l'écran tactile 10 points propose une résolution de 800p à 1600p et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz à 144 Hz.

Le Legion Go peut être équipé jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR5X (7 500 MHz) offrant une gestion souple de l'alimentation qui garantit des performances de jeu optimales et des temps de chargement accélérés, adaptés à chaque scénario. De plus, il est doté d'un SSD PCIe Gen4 allant jusqu'à 1 To, ainsi que d'un emplacement micro-SD permettant d'étendre le stockage jusqu'à 2 To supplémentaires.

Le Lenovo Legion Go est équipe d'une batterie de 49,2 Wh pour de longues sessions de jeu et bénéficie de la Charge Super Rapide, permettant de recharger à 70 % en seulement une demi-heure. Lorsque qu'il est branché, Lenovo Legion Go intègre une fonction de dérivation d'alimentation qui préserve la batterie tout en éliminant la chaleur générée lors de la charge habituelle.

Le Lenovo Legion Go intègre bien sûr la technologie thermique Coldfront propre à la gamme Lenovo Legion, avec un ventilateur à 79 pales en polymère à cristaux liquides qui permet le refroidissement tout en limitant le bruit à moins de 25 dB en mode silencieux. Quand toute la puissance est nécessaire, il peut atteindre 25W de TGP en mode personnalisé, tout en prévenant l'étranglement thermique lors de sessions de jeu prolongées.

Les contrôleurs du Lenovo Legion Go intègrent des joysticks à effet Hall, garantissant une absence totale de dérive et des zones mortes minimales, pour offrir réactivité et précision. Les commandes incluent également un pavé tactile intégré, une large croix directionnelle (D-pad), une molette de souris inclinée, ainsi qu'un ensemble de 10 boutons programmables. Certaines commandes disposent un éclairage RGB. Le bouton d'alimentation, qui reprend le « O » du logo Lenovo Legion, change de couleur pour indiquer le mode de ventilation sélectionné. Les joysticks sont entourés d'anneaux RGB personnalisables qui permettent également de signaler que les manettes sont bien appairées.

Les manettes TrueStrike du Lenovo Legion Go sont amovibles. Elles offrent ainsi une flexibilité accrue en termes de styles de jeu ainsi qu'un mode FPS. Ce dernier permet à l'utilisateur de détacher les manettes du corps du Lenovo Legion Go et d'utiliser la béquille à l'arrière pour le poser sur une surface. La manette de droite peut alors être sur une base magnétique. Le capteur optique situé sous la manette permet d'offrir une expérience similaire à celle d'une souris, offrant une visée et un contrôle plus précis, essentiels lors des jeux FPS compétitifs.

Le Lenovo Legion Go est équipé de deux ports USB Type-C qui permettent aux utilisateurs de brancher et de charger l'appareil tout en connectant simultanément des accessoires grâce aux fonctionnalités plug-and-play qui prennent en charge DisplayPort 1.4 et Power Delivery 3.0. Il dispose d'une connectivité Wi-Fi 6E et prend en charge le Bluetooth 5.2.

Pour finir, le Lenovo Legion Go intègre le tout nouveau Legion Space, qui permet aux utilisateurs d'accéder rapidement à toutes leurs plateformes de jeu et boutiques en ligne. Il leur offre la possibilité de visualiser l'ensemble des jeux installés localement et même d'acquérir de nouveaux titres via la boutique de jeux Legion, en partenariat avec Xbox Game Pass Ultimate. Un abonnement de 3 mois à ce dernier est offert pour profiter de centaines de jeux, et il est également possible grâce à son Lenovo ID de bénéficier d'offres sur Gamesplanet. Enfin, le Legion Space permet également aux utilisateurs d'ajuster rapidement des paramètres tels que la résolution, le taux de rafraîchissement, la luminosité, etc.

Jouer sur grand écran partout avec les Lenovo Legion Glasses





Pour les joueurs en mobilité ou même sur le canapé, les Lenovo Legion Glasses proposent une solution à la fois intelligente et confidentielle pour profiter de ses jeux et contenus sur grand écran, que ce soit sur le Lenovo Legion Go ou tout autre appareil compatible, dont la plupart des appareils Windows, Android et macOS munis d'un port USB-C disposant de toutes les fonctionnalités. Les Lenovo Legion Glasses sont un moniteur virtuel portable doté de la technologie d'affichage micro-OLED qui assure une résolution FHD pour chaque œil et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Grâce aux lunettes, l'utilisateur dispose alors d'un grand écran virtuel que seul lui peut voir. Elles intègrent également des haut-parleurs haute-fidélité.

Dernière nouveauté, Lenovo propose de nouveaux écouteurs intra-auriculaires filaires, les Lenovo Legion E510 7.1 RGB. Offrant un son surround 7.1, ils disposent d'un contrôleur et se connectent en USB-C.