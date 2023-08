Lenovo : la Legion Go dévoilée, ROG Ally-killer en vue ?

Nous l'avions évoqué il y a peu et c'est désormais confirmé, voici que Lenovo a décidé d'officialiser sa nouvelle console PC portable tournant sur Windows 11, venant non seulement concurrencer la ROG Ally, mais aussi, par la disposition de ses manettes, d'une certaine Switch de Nintendo. La Legion Go réussira-t-elle (sur le papier du moins) à rattraper son retard face à Asus et à offrir au joueur une expérience gamer qui s'en démarque ?

Ce sont nos confrères de Windowsreport qui ont eu en premier la chance d'acquérir des informations et des images exclusives sur la console de Lenovo. Nous pouvons le constater sur les photos, Lenovo n'est pas dans la copie conforme, mais dans l'innovation, de celle qui permette d'obtenir un produit gommant les défauts des autres.

Les principales innovations





Premier point, les contrôleurs et les sticks sont amovibles, adieu donc les problèmes de joy-con drift, et si vraiment cela n'est pas réparable, chaque côté de la manette peut être remplacé, sans bidouillage. Autrement dit, si vous êtes hors garantie et pas très minutieux, de ceux qui ne souhaitent pas ouvrir la console, bienvenue chez Lenovo.

Deuxième chose, la console dispose d'un trackpad, qui fera la joie des joueurs de RTS puisque ces derniers ne se retrouveront pas, comme les détenteurs de la ROG Ally, à devoir utiliser l'écran tactile. Cela est bénéfique pour deux raisons : vos doigts ne cacheront plus l'écran et ce dernier s'en trouvera plus propre.

Troisième point et non des moindres, la console dispose d'un écran 8 pouces borderless (sans bordures), le top du top en matière de lisibilité. Certains préféreront sans doute des dalles inférieures, mais ne perdons pas de vue qu'il s'agit d'une console PC portable et qu'en ce sens, les jeux, contrairement à une Switch de Nintendo, sont d'abord conçus pour être joué sur de grands écrans. Autrement dit, cela signifie que dans certains jeux (heureusement très peu), la visibilité (notamment les sous-titres) peut en souffrir. En conclusion, le 8 pouces permet d'être tranquille et serein à ce niveau, en plus d'apporter un grand confort visuel à l'utilisation.

A l'instar de la ROG Ally, la console possèdera un système de ventilation efficace, espérons toutefois que les ingénieurs chinois aient l'intelligence de brider quelque peu la puissance de leur machine afin d'éviter qu'elle ne chauffe trop. Autrement dit, si d'un côté nous avons le choix de faire cracher les poumons de notre console sans aucune restriction (sur la ROG Ally, le mode 30 watts cache un mode turbo pouvant faire monter la console jusqu'à 53 watts), vous aurez beau avoir le meilleur système de refroidissement qui soit, vous passerez les 95° de manière constante et endommagerez (sur le long terme) les composants internes de votre dispositif, à l'instar du port SD de la ROG Ally, par exemple.

Le type de processeur qui équipera la Legion GO sera issu de la famille AMD Z1 series (la même que pour la console d'Asus). En revanche, nous ne savons pas s'il s'agira de la version Extreme de la puce ou celle de base.

Le choix du processeur sera un point crucial puisque cela va déterminer la puissance de la machine ainsi que son prix.

En termes d’ergonomie, les deux sticks sont asymétriques, façon Xbox et la console ne semble pas totalement, une fois complète, différente des autres consoles. Enfin, à première vue, car il y a en plus du trackpad à l'avant, une roue à l'arrière, permettant probablement de faire défiler l'écran (comme celle qui équipe nos souris). Mais c'est surtout, dans un premier temps, la tripotée de boutons à l'arrière de la console ainsi que sur le côté des manettes qui nous interpellent !

Eh oui, après réflexion, si les manettes peuvent se détacher de l'écran, il faut que celles-ci disposent de suffisamment de boutons pour pouvoir, sans concessions, jouer à l'ensemble de vos titres. Cerise sur le joystick, cela signifie également que vous pourrez jouer à deux joueurs sans devoir appairer une manette Xbox ou PlayStation ! Cependant, nous ne savons pas si lesdits contrôleurs sont dotés de gyroscopes, si tel est le cas, la Legion Go serait la console parfaite pour l'émulation.

Nous supposons que les boutons latéraux des contrôleurs seront désactivés une fois connectés à l'écran, tout simplement pour éviter que nous n'appuyons dessus par inadvertance (nous espérons que ça soit le cas). En revanche, concernant les boutons à l'arrière de la machine, cela va être assez difficile pour le joueur d'esquiver un appui involontaire, notamment si nous tenons compte des morphologies propres à chacun. Lenovo devra indéniablement fournir des boutons qui soient rigides, auquel cas le joueur sera tenté de les désactiver.

Restons à l'arrière de la console, puisque nous avons un Kickstand, soit une béquille de maintien (façon Switch OLED) permettant de maintenir sa console en mode bureau, et ce, sans devoir utiliser un bout de carton — merci Asus — qui se dégrade au fil du temps. En parlant d'Asus, les possesseurs de la ROG Ally doivent obligatoirement, s'ils veulent l'utiliser pleinement, acquérir un hub. Eh oui, cette dernière ne dispose que d'un seul port USB-C, comprenez donc qu'en dehors d'un dock ou d'un hub, vous devez choisir entre alimenter votre console ou brancher un périphérique. Chez Lenovo, c'est loin d'être le cas, 2 ports USB-C sont de la partie, c'est certes peu, mais déjà mieux ! Nous avons ensuite les commandes et entrées de base habituelles telles qu'un bouton d'alimentation, une prise jack, des boutons de volume, 2 microphones et un emplacement micro-SD, qui ne se situe pas, comme d'autres le font, proche du système d'aération.

Les zones d'ombres





Les questions restent néanmoins nombreuses, en voici un florilège :

Z1 extreme ou Z1 de base ?

La console aura-t-elle plusieurs déclinaisons ?

Quelle surcouche logiciel la firme va-t-elle utiliser pour sa nouvelle console ?

la firme va-t-elle utiliser pour sa nouvelle console ? Le son sera-t-il aussi bien spatialisée que la ROG Ally ?

L'écran sera t-il aussi net et précis que la ROG Ally ?

Quid de la technologie adoptée ? LCD, OLED ?

L'écran sera t-il en 120 Hz (ou plus) ?

(ou plus) ? Pourra t-on jouer dehors avec ?

A quel prix les contrôleurs seront-ils fixés ?

Les gyroscopes seront-ils de la partie ? Si oui, combien ?

Lenovo va t-il empêcher sa console d'atteindre les 95° constants ?

? L'autonomie sera-t-elle au rendez-vous ?

sera-t-elle au rendez-vous ? Quid du suivi et du SAV (future) de la machine ?

(future) de la machine ? Quid du prix ?

La console sera t-elle disponible en grande surface et magasins spécialisés ?

Pour sûr, Les détenteurs de la ROG Ally peuvent craindre la Legion Go tant celle-ci s'avère, dans les grandes lignes : redoutable. Si Lenovo va jusqu'au bout du concept, en proposant un Z1 extreme, 3 gyroscopes (1 sur chaque manette, 1 sur l'écran), une grande autonomie, une faible chauffe, un écran et un son époustouflant, un suivi et un SAV exemplaire, alors oui, la Legion Go sera maître en la demeure. Mais pour le moment, nous attendons que tout cela se confirme, que ce soit d'abord sur le papier et ensuite entre nos mains.