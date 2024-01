CES 2024 : MSI dévoile la Claw, qui veut concurrencer le Steam Deck, la ROG Ally et le Legion Go

La guerre des hybrides entre consoles et ordinateurs portables a bien lieu et elle bat son plein. Après le Steam Deck de Valve, la ROG Ally d'ASUS et le Legion Go de Lenovo, MSI profite du CES 2024 pour dévoiler la Claw, qui compte bien faire de la concurrence aux trois autres produits.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Claw de MSI :

Avec un processeur Intel Core Ultra et la technologie Intel XeSS, la console Claw améliore de manière considérable le niveau de FPS et assure un gameplay fluide et immersif, même sur les jeux AAA. La console Claw est équipée de la technologie de refroidissement MSI Cooler Boost Hyperflow qui aide à diriger le flux d’air vers les composants internes et à assurer des performances gaming optimales.

La console de jeu MSI Claw établit une nouvelle norme grâce à une batterie à large capacité de 53 WHr, la plus large dans sa catégorie. Cette batterie assure une impressionnante autonomie de 2 heures sous des conditions de jeu extrêmes et permet aux joueurs de se lancer dans des sessions de jeu prolongées sans avoir à se soucier de trouver une source d’alimentation.

Pour une navigation intuitive, la console MSI Claw intègre la nouvelle interface utilisateur MSI Center M qui donne un accès facile à toutes les fonctionnalités et paramètres essentiels. Un lanceur de jeux rapide et une plateforme d’accès instantané simplifient les processus de téléchargement et d’installation. La MSI Claw supporte également MSI App Player et vous offre ainsi la possibilité de jouer à vos jeux mobiles Android.

Afin de garantir un excellent confort d’utilisation et une bonne précision lors du jeu, le design de la console MSI Claw est pensé pour parfaitement s’adapter aux mains des joueurs, quelle que soit leur taille. L’écran tactile de 7’’ et à résolution Full HD propose également un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et délivre ainsi un gameplay visuellement impressionnant et extrêmement réactif.