CES 2024 : PC Transcend, casques, clavier modulable et souris, toutes les nouveautés d'OMEN et HyperX

Le CES 2024 bat son plein en ce moment à Las Vegas, c'est au tour de HP de dévoiler ses nouveautés en matière de gaming avec ses branches OMEN et HyperX, qui font respectivement des ordinateurs et des périphériques pour les joueurs. Et c'est d'ailleurs ces produits qui sont à l'honneur.

HP met surtout en avant le nouveau OMEN Transcend 14, un nouvel ordinateur pour gamers aussi fin que puissant :

Des performances gaming et des capacités créatives avancées Les gamers recherchent des machines polyvalentes, capables de supporter l’exigence des jeux AAA de haut niveau tout en offrant les performances ad-hoc pour gérer des projets créatifs exigeants, qui peuvent être multitâches ou faire appel à des plateformes créatives. Spécialement conçu pour les joueurs et les créatifs, y compris les étudiants, l'ordinateur portable gaming OMEN Transcend 14 est doté d'un écran OLED, d’un châssis fin et élégant et de composants internes de haute qualité. Il s’agit de l'ordinateur portable gaming 14 pouces le plus léger de OMEN. Les principales caractéristiques du nouvel OMEN Transcend 14 : Un affichage de haute qualité : immersif pour le jeu et parfait pour la création de contenu, le OMEN Transcend 14 dispose d’un écran OLED 2,8K 120 Hz VRR certifié IMAX Enhanced pour davantage de précision et des couleurs réalistes. Il s’agit du premier ordinateur portable gaming au monde doté d'un clavier RGB sans espace entre les touches, développé par HyperX.

: véritable poids plume, ce PC ne pèse que 1,637 kg et offre jusqu'à 11,5 heures d'autonomie. Il est équipé d'un adaptateur PD de type C de 140 W qui facilite la recharge en déplacement. Plus de vitesse grâce à l'IA : avec son processeur Intel Core Ultra 9 185H et des GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, le OMEN Transcend 14 est infatigable quelles que soient les missions confiées : lancer un stream ou un jeu, monter une vidéo ou retoucher une photo. Les streamers et les joueurs peuvent exploiter le NPU de l'appareil et les plugins OpenVINO pour OBS studio afin de rendre le streaming et les jeux plus fluides, avec une amélioration de 24,6 % des FPS. Par ailleurs, le taux de refroidissement dynamique automatique (DRR) avec l’OMEN Gaming Hub permet de basculer automatiquement entre différents taux de refroidissement, en fonction du contenu et du mode d'alimentation.

: le châssis utilise le flux d'air entrant pour créer une zone pressurisée à l'aide d'une chambre pour une dispersion directe de la chaleur via les aérations situées à l’arrière de la machine. Cette innovation thermique, combinée à la technologie de flux à double canal d'Intel, a donné naissance à l'ordinateur portable gaming 14 pouces « le plus froid au monde », qui peut atteindre une pression statique quatre fois plus élevée avec une capacité thermique de 80 W dans un châssis de 12 mm. Jeu et productivité boostés : parfait pour les étudiants et gamers, le OMEN Transcend 14 offre des capacités d'IA locales grâce à ses processeurs Intel et NVIDIA, ainsi qu'une IA intégrée avec Otter.ai pour des fonctions telles que la transcription et le sous-titrage en temps réel, une fonction d'enregistrement pour la transcription audio et une solution de notes générées par l'IA.

HyperX et OMEN ont d'autres nouveautés sous le coude, les voici :

Petit, compact et puissant : les casques HyperX Cloud Mini sont conçus pour les plus jeunes amateurs de jeux vidéo afin d'offrir des expériences sonores confortables et sûres avec des options de limitation du volume. Disponibles en version filaire et sans fil, ils offrent tous deux un son immersif et un micro pratique - permettant de couper le son - et compatible avec plusieurs plateformes. La mini manette filaire HyperX Clutch Tanto offre un accès facile à tous les boutons et commandes standards tout en étant compatible avec les consoles Xbox Series X|S, les PC, les Steam Deck et les appareils Android, incluant un bouton pour le mode mobile et une prise stéréo de 3,5 mm pour les casques filaires.

Customisable : premier clavier hot-swappable avec un design monté sur joint signé HyperX, le clavier HyperX Alloy Rise est disponible en version full size et en version avec 75 % des options avec des touches fléchées dédiées. Équipé de touches HyperX Linear et de touches HyperX PBT pré-installées, il est également doté d'un éclairage RGB amélioré avec un capteur de lumière ambiante pour un ajustement automatique de la luminosité. Avec sa mémoire embarquée propre à HyperX, les joueurs peuvent enregistrer 10 profils différents directement sur le clavier pour des réglages personnalisés et disponibles en déplacement. Conçus pour une personnalisation encore plus poussée, les claviers sont équipés de HyperX Linear & Tactile Switch Packs, de HyperX Badge Packs. Ils font preuve d'une construction robuste, garantissant durabilité et flexibilité. Des performances élevées tout en légèreté : la nouvelle souris gaming compacte HyperX Pulsefire Haste 2 Mini a été conçue pour les joueurs à la recherche de périphériques ultra-légers et performants, et offre une autonomie impressionnante de 100 heures. Elle est dotée d'un capteur HyperX 26K extrêmement précis, d'une connectivité en double mode sans fil, de boutons HyperX étanches à la poussière et d'une bande de préhension adaptable pour une meilleure prise en main.

Prêt pour le voyage : les sacs à dos HyperX Knight et Delta Gaming Backpacks permettent de ranger en toute sécurité les ordinateurs portables et les accessoires de jeu. Ils sont fabriqués dans un polyester résistant aux intempéries, existent en plusieurs couleurs et sont adaptées aux formats de la plupart des compagnies aériennes.

Et maintenant, voici les prix et disponibilités de tous les produits :

L’ordinateur portable gaming OMEN Transcend 14 sera disponible en précommande à partir de mars 2024 sur HP.com à partir de 1 999,99 €.

L’ordinateur portable gaming OMEN Transcend 16, équipé des derniers processeurs Intel et d'un écran OLED, sera disponible dès février 2024 à partir de 1 999,99 €.

L'ordinateur portable gaming OMEN 16 sera disponible dès janvier 2024 à partir de 1 499,99 €.

L'ordinateur portable gaming Victus 16 pouces sera disponible en février, 2024 à partir de 1299,99 €.

Le casque HyperX Cloud Mini sera disponible en mai 2024 à partir de 49,99 €.

La mini manette filaire HyperX Clutch Tanto sera disponible en mai 2024 à partir de 39,99 €.

Le clavier gaming HyperX Alloy Rise sera disponible au printemps 2024 sur HyperX.com à partir de 199,99 €.

Le clavier gaming HyperX Alloy Rise 75 sera disponible au printemps 2024 à partir de 169,99 €.

Le HyperX Alloy Rise sera disponible au printemps 2024 à partir de 39,99€ et 49,99 €.

Les HyperX Linear & Tactile Switch Packs seront disponibles au printemps 2024 sur HyperX.com à partir de 24,99 €.

Les HyperX Badge Packs seront disponibles au printemps 2024 à partir de 24,99 €.

La souris HyperX Pulsefire Haste 2 Mini sera disponible en janvier 2024 à partir de 79,99 €.

Le sac à dos HyperX Delta Gaming Backpack sera disponible en mars 2024 à partir de 39,99 €.

Le sac à dos HyperX Knight Gaming Backpack sera disponible en mars 2024 à partir de 69,99 €.

Vous pouvez retrouver les PC OMEN sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.