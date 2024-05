Encore une console portable concurrente aux Steam Deck, ROG Ally, Legion Go et Claw dévoilée

Valve a ouvert la voie à un marché bien spécifique, celui des hybrides entre ordinateurs et consoles portables. Le Steam Deck a été novateur, mais il a vite dépassé par l'impressionnante ROG Ally d'ASUS, tandis que Lenovo et MSI ont eux aussi proposé leurs alternatives avec les Legion Go et Claw. La mode est loin d'être terminée et cette semaine, c'est un constructeur de PC gaming et cartes graphiques qui commence à teaser sa console portable.

ZOTAC dévoile brièvement la ZONE, un hybride ordinateur/console portable équipé d'un écran AMOLED de 7 pouces et d'un APU AMD Ryzen. L'écran a de quoi séduire, seuls les modèles avancés des Switch et Steam Deck proposent une dalle OLED, les autres se contentant d'un écran LCD. D'après VideoCardz, qui relaye l'information, la ZOTAC ZONE sera équipée de gâchettes ajustables sur deux niveaux et d'une bande LED RGB à l'arrière. En façade, la console semble très classique.

Nous devrions en apprendre davantage très prochainement, car ZOTAC prévoit de présenter des prototypes fonctionnels de la ZONE au Computex, le salon high-tech de référence à Taïwan qui se teindra cette année du 4 au 7 juin, la semaine prochaine. Il faudra donc encore attendre quelques jours pour savoir si la ZONE de ZOTAC arrivera à détrôner la ROG Ally d'ASUS. En attendant, vous pouvez retrouver la ROG Ally Z1 Extreme à partir de 659,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.