ROG Ally : date de sortie, tranche de prix et grosses caractéristiques techniques pour la console portable qui veut défier le Steam Deck

Le 1er avril, Republic of Gamers avait révélé la ROG Ally, une nouvelle console portable aux performances haut de gamme, sous la forme d'un poisson d'avril. Face au réalisme de la proposition, les joueurs ont vite douté du canular, et à juste titre : la branche gaming d'ASUS a annoncé dans la foulée qu'il s'agissait d'une véritable console dont il allait nous reparler prochainement.

Ce fut le cas cette semaine avec l'officialisation des caractéristiques techniques de la ROG Ally, concurrente directe du Steam Deck. Il s'agira donc d'un appareil nomade sous Windows 11 équipé d'un APU AMD Ryzen Z1 Extreme, d'une puce graphique RDNA 3 et d'un écran HD tactile à la luminosité allant jusqu'à 500 nits et au taux de rafraichissement élevé permettant de jouer en extérieur, le tout dans un produit pesant 608 g avec manettes intégrées. Qui dit Windows 11 dira donc compatibilité avec tous vos jeux, notamment grâce aux applications Steam, Epic Games Store, Xbox Game Pass et EA.

Pour mémoire, le Steam Deck propose un écran 1200x800p compatible 60 Hz et avec une luminosité maximale de 400 nits, un processeur AMD Zen 2 et une puce graphique RDNA 2, et ne tourne exclusivement que sur SteamOS. La ROG Ally a donc sur le papier tout pour dépasser son adversaire, mais devrait être vendue au prix fort : aucun tarif précis n'est avancé, mais Republic of Gamers assure qu'il sera inférieur à 1 000 $. Plusieurs modèles devraient être proposés, avec des espaces de stockage allant jusqu'à 512 Go.

Des performances incroyables grâce à la technologie AMD

Munie d'un tout nouvel APU spécialement conçu, le chipset AMD Ryzen Z1 Extreme avec puce graphique RDNA 3, la ROG Ally garantit des niveaux inédits de performances gaming sur console portable. Les amateurs de jeux indépendants plus légers ou de jeux AAA plus gourmands en graphismes trouveront leur bonheur avec la Ally. Tout cela est rendu possible par le système de refroidissement Zero Gravity de ROG, qui fait appel à un système à double ventilateur doté d'ailettes ultrafines et de caloducs à haute friction pour s'assurer que la console reste froide quelle que soit son orientation.

Les performances gaming de haut niveau requièrent un écran à la hauteur, et la Ally ne fait pas défaut à cette exigence. Équipée d'une dalle Full HD (1080p) de 120 Hz avec prise en charge de FreeSyncTM Premium, les joueurs bénéficieront d'une clarté de mouvement suprême dans les jeux rapides, sans déchirement ni saccade en cas de baisse du niveau de FPS. L'écran bénéficie également d'une luminosité maximale de 500 nits, ce qui permet aux joueurs de suivre facilement l'action dans des environnements plus difficiles tels que les espaces extérieurs. Cet écran tactile permet également de naviguer de manière fluide sur le bureau Windows lorsque les joueurs souhaitent modifier les paramètres ou installer un nouveau jeu.

Le gaming complet sous Windows 11

La ROG Ally fonctionne sous Windows 11, ce qui signifie que les joueurs peuvent accéder à toutes leurs bibliothèques et à tous les services de streaming de jeux via un seul appareil. Quelle que soit la plateforme où les titres les plus récents et les plus performants sont disponibles, la ROG Ally assure aux joueurs de remporter la victoire. La navigation sur le bureau Windows se déroule sans encombre, que ce soit à l'aide des joysticks et des boutons de la console ou grâce à la prise en charge de l'écran tactile robuste.

En outre, une édition spéciale d'Armoury Crate fait son apparition avec la ROG Ally. Cette version offre des raccourcis vers des modes de performances, bibliothèque de jeux, moniteur de performances, personnalisation d'Aura Sync, et bien plus encore. ROG propose également une version d'essai de 90 jours du Xbox Game Pass Ultimate, qui permet aux utilisateurs d'accéder instantanément à des centaines de jeux des Xbox Game Studios, des studios indépendants et des superproductions dès le démarrage de leur Ally.

Design ergonomique et léger

Pour une console portable, le poids et l'ergonomie sont essentiels. Les ingénieurs de ROG ont minutieusement développé et peaufiné la forme et le poids de la ROG Ally jusqu'à ce qu'ils soient convaincus d'avoir créé la machine idéale pour le transport et le gaming au quotidien. Pesant seulement 608 grammes, la Ally n'alourdira jamais le sac à dos ou les mains d'un joueur, lui permettant de jouer sans interruption et en tout confort.

L'ergonomie de la ROG Ally se poursuit au niveau des manettes, dont la texture en relief unique à l'arrière assure aux joueurs une bonne prise en main de la machine, quel que soit l'angle adopté. Les lignes esthétiques ROG ornent le côté de la paume de la poignée, tout en contribuant à limiter les glissements accidentels.