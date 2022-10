Steam Deck : il est maintenant plus facile d'acheter la console portable de Valve

L'année dernière, Valve dévoilait une nouvelle console de portable, le Steam Deck, tournant sous une version peaufinée de SteamOS et permettant de profiter de sa bibliothèque de jeux Steam sur une machine portable. Mais pour se procurer le Steam Deck, il fallait passer par une liste d'attente et même déposer un acompte, afin d'éviter les scalpers et les pénuries de composants.

Mais c'est désormais de l'histoire ancienne, comme l'annonce Valve dans un communiqué. Les joueurs peuvent maintenant commander un Steam Deck, qui partira alors directement en livraison. Le constructeur prévient tout de même qu'il pourra réactiver les réservations avec file d'attente à l'avenir, si les commandes sont supérieures à ses capacités d'expédition, mais si vous êtes du genre impatient, c'est le moment d'en profiter.

Par ailleurs, Valve lance au passage la station d'accueil pour Steam Deck, un accessoire officiel équipé de trois ports USB-A et un port USB-C, un DisplayPort, un port HDMI et un port Ethernet. Un produit pour recharger son Steam Deck et le brancher sur un écran externe, Valve explique que cet accessoire est optimisé pour sa console portable et SteamOS, mais rien n'empêche les joueurs d'opter pour une station d'accueil fabriquée par un tiers.

